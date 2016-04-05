Kudrjavuy написав:- А что такое "Государство"? - Это прежде всего Люди
удивительно, но вы меня правильно поняли, поменяем людей - заживём как в Канаде. Понимаете что это нереально? Если да - прекращайте.
Вы, знаете, не всё зависит и от меня:
Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время доклада в медиацентре "Украина-Укринформ" 14 декабря https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/14/7380726/ Прямая речь: "7 млн 900 тысяч человек выехали за пределы страны, ища убежище за рубежом - это 20% от фактического населения всего нашего государства"
4 млн 900 тысяч граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри нашего государства, из них 30% - это пенсионеры и лица с инвалидностью. Фактически каждая вторая семья имеет одного или более детей".
Детали: Лубинец добавил, что 13 миллионов граждан Украины остаются в районах интенсивных боевых действий и на временно оккупированной территории. Из городов и поселков, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы, вывезено 46 тысяч украинцев.
Справка: По состоянию на 1 декабря 2021 года численность населения Украины оценивалась в 41,208 млн человек.
Puente написав:Kudrjavuy От скільки Вас читаю - і дивуюся часом все одно . Ніби і практично все правильно пишете , але якось скривлено . І без висновків та побажань . І без хто конкретно винен . І що ж далі треба робити . І кому .
Иметь своё мнение - не зазорно. Особенно, когда оно обоснованно и подкреплено - но подло обманывать. (Но когда выдаёшь прямой текст, обязательно воспринимают его "в штыки", людей жизнь ещё ничему не научила. Vitaliian, как видите на 100% это поддерживает, Вы - от настроения) Давно в этом не участвую, вернее как "баба Яга". "Бывших" не бывает. Кто много знает - тот долго не живёт. Я умудрился уже, "потерять 8 жизней" - она осталась одна, разве что 1/4. (образно, но доступно)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 14 гру, 2022 21:21, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:....я не говорил что он авторитетный, скорее единственный. у вас есть другие? Давайте их рассмотрим)
"Анализаторов" и комментаторов сейчас полно. Толку чуть.
Пуйло, через подкуп глав областей Юга и Востока хотел чтобы они последовали примеру ЛЕГАЛЬНОЙ автономии лднр, а там и до воссоединения с РФ уже недалеко.
Технология известная, выдвигается заведомо непроходной кандидат например Медведчук, после того как он пролетает, "Юго восток" восстаёт десятками майданов.
При наличии соответствующих полномочий местных властей, это можно было организовать. Но полномочия ещё надо получить. Помните обсуждалась федерализация, финляндизация... или что то в этом духе.
Было. И кандидат был вполне проходной. Раз не допустили к власти, второй раз прошёл. Вот только "майданами восстал" не ю-в.
Доказательства нужны? Я предоставлю) только без подписи нотариуса.
Доказательства чего?
ЛАД написав:в любом случае это вообще ничего не объясняет. Кто конкретно подтолкнул Путина к войне - Ковальчук или Иванов, Петров, Сидоров - не имеет ровным счётом никакого значения
почему не имеет, Ковальчук миллиардер, вероятно за лёгкой победой, он увидел активы, которые можно прихватить задаром. Азовсталь и ЗАЭС денег стоят, как вы думаете? Военный путь не предполагает что бывшие собственники сохранят над своими активами контроль. На фоне того , что пуйлу все отказали, был удачный момент показать "кто в доме хозяин".
Вообще-то, в Крыму, вроде, активы не отнимали. Но я не об этом. Что видел Ковальчук, это его проблемы. Вряд ли Путин думал об Азовстали. Во всяком случае, должен был думать о других вещах. И кого он "послушался" мне как-то не интересно, главное, что он принял ошибочное и преступное решение с тяжёлыми и непредсказуемыми (или малопредсказуемыми) последствиями.
Kudrjavuy написав:Кто много знает - тот долго не живёт
все же я вам рекомендую не драматизировать. В ЛС бы написал больше. Вы должны сами понимать откуда ноги растут. Кто то же этих подонков родил и воспитал? Причины - глубоко в истории. В поздней отмене крепостного права, в революции 1905 года из которой Романовы не сделали выводов. Читали дневники Александра 3го?
Нищее российское крестьянство, не видевшее в массе возможности своими силами решить проблему малоземелья, начинает питать иллюзии относительно расширения своего надела за счет господского. Так возникают слухи о «черном переделе» — даровом получении земли, грозящие опасностью массового взрыва. Народовольцы, не имея нормальных политических средств борьбы, отчаявшись, переходят к террористическим действиям. Ко всему этому прибавляется оппозиция социальных «верхов», часть которых требовала принятия мер к упрочению дворянского землевладения и предоставления политических прав, а другая была сторонницей быстрого продвижения по пути буржуазно-демократических реформ. Главной среди них была реформа государственного устройства, создание той или иной формы общегосударственного представительства. https://dokumen.pub/iii-x-6439580.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 гру, 2022 21:30, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:это же т.н. "политическая ответственность".
которая только на бумаге?
Вы читать умеете? Ну так воспользуйтесь этим навыком. Целые поколения детей в Германии выращены с чувством вины перед жертвами военных преступлений нацизма. Это не "на бумаге", это абсолютно реальные негативные последствия для десятком миллионов немцев.