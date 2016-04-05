Додано: Сер 14 гру, 2022 21:59

ЛАД написав: Было.

И кандидат был вполне проходной. Раз не допустили к власти, второй раз прошёл. Вот только "майданами восстал" не ю-в. Было.И кандидат был вполне проходной. Раз не допустили к власти, второй раз прошёл. Вот только "майданами восстал" не ю-в.

некрасиво манипулировать. Во времена чивокуни никаких лднр не было и проблема их аннексии не стояла.Пуйло через признание лднр решил добиться легальной автономии остальных областей, лидеры которых тоже должны были захотеть автономии, и далее через протест (который в автономиях сложнее подавить поскольку автономия имеет больше прав в т.ч. политических) разделить Украину на лояльную и нелояльную к РФ.Было это задумало ПОСЛЕ бегства чивокуни. Читайте ещё раз ПОСЛЕ, а не ДО. "Проходной кандидат" это пример к другой эпохе.Иначе бы руками чивокуни федеративные законы были бы приняты под аплодисменты. Но при чивокуне такая схема Суркову на ум не пришла.после выборов Зеленского стало понятно что никакой серьезной полит силы у путина в Украине нет, от слова вообще, то есть даже проплаченные майданы будет некому возглавить. Поэтому все оппоблоки самораспустились как бесполезные.вследствие чего остался только военный путь реализовать вышеописанное. Как вы понимаете аннексия лднр перечеркнула бы идею "федерализации"