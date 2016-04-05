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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:33
juristkostya написав:
это абсолютно реальные
абсолютно реальные чувства?
Честно, пару раз считал вас умным человеком. И в каком виде чувства пришиваются к протоколу? Чем измеряется их реальность? Как отличить истинные чувства от ложных/наигранных?
juristkostya написав:
детей в Германии выращены с чувством вины перед жертвами военных преступлений нацизма. Это не "на бумаге", это абсолютно реальные негативные последствия
Вы лично по какому то поводу испытываете коллективное чувство вины? Особенно если поступок сделали не вы, а сосед, которого вы с детства ненавидели. И ещё каким документом можно вам вменить чувство вины? Кто его должен подписать?
Можете не отвечать, это конец дискуссии.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 14 гру, 2022 21:46, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:34
edvardd написав:
в климцах сегодня вечером опять неслабо подгорело...
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💥 У Ростовській області на росії підірвали залізничні колії, якими йшли ешелони з військовою технікою. Про це повідомляє видання The Insider
Только. Клинцы, а не климцы
ИЧСХ, был я в Клинцах в начале 1990-х, дыра-дырой
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:38
К какому протоколу? Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:43
vitaliian написав:
Можете не отвечать, тупняк что "чувства реальны" это конец дискуссии.
Вы просто в очередной раз на ходу подменяет тему. Плохая привычка.
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juristkostya
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:59
ЛАД написав:
Было.
И кандидат был вполне проходной. Раз не допустили к власти, второй раз прошёл. Вот только "майданами восстал" не ю-в.
некрасиво манипулировать. Во времена чивокуни никаких лднр не было и проблема их аннексии не стояла.
Пуйло через признание лднр решил добиться легальной автономии остальных областей, лидеры которых тоже должны были захотеть автономии, и далее через протест (который в автономиях сложнее подавить поскольку автономия имеет больше прав в т.ч. политических) разделить Украину на лояльную и нелояльную к РФ.
Было это задумало ПОСЛЕ бегства чивокуни. Читайте ещё раз ПОСЛЕ, а не ДО. "Проходной кандидат" это пример к другой эпохе.
Иначе бы руками чивокуни федеративные законы были бы приняты под аплодисменты. Но при чивокуне такая схема Суркову на ум не пришла.
после выборов Зеленского стало понятно что никакой серьезной полит силы у путина в Украине нет, от слова вообще, то есть даже проплаченные майданы будет некому возглавить. Поэтому все оппоблоки самораспустились как бесполезные.
вследствие чего остался только военный путь реализовать вышеописанное. Как вы понимаете аннексия лднр перечеркнула бы идею "федерализации"
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 14 гру, 2022 22:23, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 22:13
vitaliian написав: juristkostya написав:
это абсолютно реальные
абсолютно реальные чувства?
Честно, пару раз считал вас умным человеком. И в каком виде чувства пришиваются к протоколу? Чем измеряется их реальность? Как отличить истинные чувства от ложных/наигранных?
juristkostya написав:
детей в Германии выращены с чувством вины перед жертвами военных преступлений нацизма. Это не "на бумаге", это абсолютно реальные негативные последствия
Вы лично по какому то поводу испытываете коллективное чувство вины? Особенно если поступок сделали не вы, а сосед, которого вы с детства ненавидели. И ещё каким документом можно вам вменить чувство вины? Кто его должен подписать?
Можете не отвечать, это конец дискуссии.
Очень любопытно наблюдать, когда после фразы "можете не отвечать, конец дискуссии" добавляется добрых пять правок текста
))))
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Додано: Сер 14 гру, 2022 22:13
edvardd написав:
в климцах сегодня вечером опять неслабо подгорело...
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💥 У Ростовській області на росії підірвали залізничні колії, якими йшли ешелони з військовою технікою. Про це повідомляє видання The Insider
Сегодня, морозная ночь.
Видно звёзды.
Только со стороны оккупированных земель глубоко по нашим тылам падают ракеты.
Скорее всего Смерч, Ураган,...
Траектория по прямой и сверху.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 22:17
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Додано: Сер 14 гру, 2022 22:24
Меньше пишите и больше читайте.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 22:35
Жена приехала на несколько дней в Украину. Первое, что ей бросилось в глаза (кроме тревог и отключений ээ) - на районе закрылась туева хуча парикмахерских, а заодно пропало несколько стоматкабинетов и даже аптек.
Кофейни пока держатся
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