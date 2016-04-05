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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3004300530063007
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:36

  prodigy написав:
это советские мифы-"якобы болгария хочет стать 16й республикой СССР", но мешает отстутствие общей границы
....после чего дичайшего объёма копи-паст обо всем, кроме, собственно, тезиса, который вы оспаривание :-))))
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:40

  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:в климцах сегодня вечером опять неслабо подгорело...
+
💥 У Ростовській області на росії підірвали залізничні колії, якими йшли ешелони з військовою технікою. Про це повідомляє видання The Insider

Сегодня, морозная ночь.
Видно звёзды.
Только со стороны оккупированных земель глубоко по нашим тылам падают ракеты.
Скорее всего Смерч, Ураган,...
Траектория по прямой и сверху.
:evil: :evil: :evil:

Та вроде в Зп тихо, хотя тревога была, завтра поеду на дачу, посмотрю обстановку...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:44

  edvardd написав:
  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:в климцах сегодня вечером опять неслабо подгорело...
+
💥 У Ростовській області на росії підірвали залізничні колії, якими йшли ешелони з військовою технікою. Про це повідомляє видання The Insider

Сегодня, морозная ночь.
Видно звёзды.
Только со стороны оккупированных земель глубоко по нашим тылам падают ракеты.
Скорее всего Смерч, Ураган,...
Траектория по прямой и сверху.
:evil: :evil: :evil:

Та вроде в Зп тихо, хотя тревога была, завтра поеду на дачу, посмотрю обстановку...

Читаю кудрявого в чужих цитатах и хочу поблагодарить, что познакомили меня с таким видом траектории, как "по прямой и сверху"
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:46

Иран всё-таки передает баллистические ракеты рф, – представитель Белого дома Кирби

«У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в россию»
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:56

ВАКС конфіскував у Януковича все майно

Зокрема, резиденцію Межигір’я, комплекс у Сухолуччі, квартиру на Оболонській набережній, паркомісця, гроші на рахунках і більше пів тисячі культурних цінностей на 18,7 млн євро.

У дохід держави стягнули:
▪️Межигір’я, зокрема знамениту Хонку
▪️готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі
▪️квартиру на Оболонській набережній
▪️паркомісця
▪️31 млн грн та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках
▪️100% часток у статутному капіталі ТОВ “Танталіт” та “Будинок Лісника”
▪️537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата 19 століття).

Ця справа з 2014 по 2019 рік безрезультатно лежала в ГПУ, аж поки у грудні 2019 року її не передали в НАБУ.

Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв російській федерації у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України та веденні агресивної війни. Серед іншого, він публічно звертався до Президента Зеленського із листами про припинення війни шляхом прийняття умов країни‑агресора.

Додамо, що раніше щодо Януковича ухвалювали вирок за держзраду, але санкція статті на момент вчинення ним злочину не передбачала конфіскації майна.

Рішення ВАКС може бути оскаржено до апеляційної палати протягом 5 днів з дня проголошення рішення.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 23:01

Короче тут опрос что подпалить русне на утро
Зображення
Кстати работает.
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Вот это я понимаю демократия
https://t.me/sprava_groma/7298
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 23:13

Видео взрывов в курсе
https://t.me/c/1248149892/28785
Или тут
https://t.me/kurskbomond/18181
Пишут что ПВО
Обстрел клинцов
https://t.me/sotaproject/50904?single
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 23:49

  ЛАД написав:Ну да, красиво. :)
"Я не знаю", но "просто стверджую". И всё это "штамп російської пропаганди".
Я свою точку зрения всё же объяснил - почему сделали сейчас, а не раньше. И моё объяснение не имеет никакого отношения к "ми такі добрі і пухнасті".

Ще раз.
Те що робить пу(влада РФ) це одне, а пропаганда - це зовсім інше. Ніякого зв'язку між ними немає.

Пу(влада РФ) приймає тупорилі рішення, зокрема - відключення Німеччини від газу, відступ з-під Києва, підрив СП-1, СП-2 і багато-багато інших. Ніякого логічного пояснення цим рішенням немає, вони достатньо тупі.
Мені не дуже цікаво шукати пояснення їх тупорилим рішенням. Тим більше тут на форумі є достатньо "аналітиків" для аналізу. Зокрема чому не анексували Донбас. Може ви праві, а може ні. Я думаю ні, тому що знову таки ж ви більше опираєтесь на їх пропаганду, ніж на факти.

Тепер пропаганда. Тут абсолютно інший рівень. Пропаганда у них значно розумніша і вигадливіша. Дуже багато косяків влади вона згладжує і "правильно пояснює". Навіть більше - сам пу дуже часто користується їх "фішками".
Ось приклад: "Родитель 1 и родитель 2". Пропаганда нарила десь в Європі цю тезу, там був якийсь-такий формуляр по-моєму, і пустила це в маси. А пу як попуга підхватив це і пхає це куди тільки може, по-моєму разів 5 вже озвучував це. Вже усі сміються з цієї тези, але ж тупий пу знову озвучив цю тезу на "зустрічі з матерями".
andrijk777
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  #<1 ... 3004300530063007
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