Иран всё-таки передает баллистические ракеты рф, – представитель Белого дома Кирби
«У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в россию»
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Додано: Сер 14 гру, 2022 22:46
Иран всё-таки передает баллистические ракеты рф, – представитель Белого дома Кирби
«У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в россию»
Додано: Сер 14 гру, 2022 22:56
Додано: Сер 14 гру, 2022 23:01
Короче тут опрос что подпалить русне на утро
Кстати работает.
Вот это я понимаю демократия
Додано: Сер 14 гру, 2022 23:13
Видео взрывов в курсе
Или тут
Пишут что ПВО
Обстрел клинцов
Додано: Сер 14 гру, 2022 23:49
Ще раз.
Те що робить пу(влада РФ) це одне, а пропаганда - це зовсім інше. Ніякого зв'язку між ними немає.
Пу(влада РФ) приймає тупорилі рішення, зокрема - відключення Німеччини від газу, відступ з-під Києва, підрив СП-1, СП-2 і багато-багато інших. Ніякого логічного пояснення цим рішенням немає, вони достатньо тупі.
Мені не дуже цікаво шукати пояснення їх тупорилим рішенням. Тим більше тут на форумі є достатньо "аналітиків" для аналізу. Зокрема чому не анексували Донбас. Може ви праві, а може ні. Я думаю ні, тому що знову таки ж ви більше опираєтесь на їх пропаганду, ніж на факти.
Тепер пропаганда. Тут абсолютно інший рівень. Пропаганда у них значно розумніша і вигадливіша. Дуже багато косяків влади вона згладжує і "правильно пояснює". Навіть більше - сам пу дуже часто користується їх "фішками".
Ось приклад: "Родитель 1 и родитель 2". Пропаганда нарила десь в Європі цю тезу, там був якийсь-такий формуляр по-моєму, і пустила це в маси. А пу як попуга підхватив це і пхає це куди тільки може, по-моєму разів 5 вже озвучував це. Вже усі сміються з цієї тези, але ж тупий пу знову озвучив цю тезу на "зустрічі з матерями".
Додано: Чет 15 гру, 2022 01:51
Додано: Чет 15 гру, 2022 03:06
Країни Латинської Америки підкреслено демонструють Заходу свій нейтралітет на тлі антиросійських санкцій, що вводяться, і засуджують протистояння з Кремлем
Після 9 місяців вичікування Сі Цзінь Пінь вирішив налагодити тісніші стосунки з росією для довготривалого партнерства та протистояння Заходу. Ключові інтересі Пекіну полягають в імпорті російської нафти, газу та с/г продукції, спільні енергетичні проект в Арктиці та збільшення китайських інвестицій в інфраструктуру росії, зокрема, залізницю та порти.
Також Китай та росія налаштовані збільшити обсяг взаємних розрахунків є юанях та рублях, що допоможе краще протистояти західним санкціям, а Пекіну збільшити обіг юаня.
Останні тижні Пекін все ж вирішив піти на зближення з Москвою, але в якості ведучого партнера, чому дуже сприяло захоплення Сі Цзінь Піна Радянським Союзом та особисто Хуйлом.
Більшість країн-миротворців" ,які намагаються посадити за стіл переговорів Україну з рашкою так чи інакше зав'язані на Москву -плюшками або боячись ядерної зброї Президент Аргентини у ххньому переліку
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