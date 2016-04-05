Хто справжні друзі України? Запам’ятайте кожного!



З 10 жовтня росіяни атакують нашу енергетичну інфраструктуру. Всю війну ці потвори атакують наші цивільні об'єкти та комунікації. Варвари поводяться як варвари.



Але допомога друзів дозволяє нам впевнено дивитися у майбутнє. Не тільки нове ППО, але й допомога з електрикою — від десятків країн. Я зібрав те, що потрапило мені на очі за листопад-грудень — і обсяги допомоги вражають. Просто трохи даних про підтримку від справжніх друзів:



🇺🇸 Сполучені Штати. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні понад тисячу електрогенераторів. Крім того, уряд Сполучених Штатів виділив 53 мільйони доларів «термінової енергетичної допомоги», а також надав обладнання для відновлення енергетичних мереж.

🇪🇺 Європейський Союз. 40 великих генераторів з резерву ЄС направить Єврокомісія, щоб забезпечити безперебійне живлення для 30 лікарень. Комісія збере для України близько 30 мільйонів євро на закупівлю до 30 мільйонів енергоефективних лампочок. Також Єврокомісія в рамках своїх повноважень мобілізувала для України ще 800 генераторів.

🇩🇪 Німеччина. Планується передати ще 470 потужних генераторів, з яких 140 — вже в Україні. Частину генераторів передадуть безпосередньо НЕК «Укренерго», решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

🇱🇹 Литва передає 52 трансформатори та 255 генераторів.

🇨🇦 Канада надасть 93 мільйони доларів на відновлення енергосистеми, а також передає обладнання, в тому числі 50 генераторних освітлювальних веж.

🇯🇵 Японія вже передала 240 генераторів, а також партію обладнання для ремонту енергосистеми. Плюс сьогодні стало відомо, що ми отримаємо від японців ще й 4 промислових генератори.

🇫🇷 Франція надала 100 генераторів, обладнання для ремонту електромереж та гроші для цього.

🇸🇪 Швеція передала Україні 196 тонн різноманітного енергетичного обладнання.

🇧🇪 Міста Бельгії передали партію генераторів українським містам-партнерам для критичної інфраструктури.

🇸🇰 Словаччина надала 100 генераторів в першій партії, а потім оголосила, що надасть ще 200.

🇳🇴 Норвегія забезпечує генераторами наших прикордонників, а також надає 190 мільйонів доларів «енергетичної допомоги» для закупки газу.

🇫🇮 Фінляндія протягом останнього місяця передала Україні генератори та засоби індивідуального захисту, обладнання для сектору енергетики, шість пожежних машин і тринадцять «швидких».

🇰🇷 Південна Корея анонсувала передачу Україні 20 генераторів потужністю 400-500 кВТ.

🇦🇿 Азербайджан — 45 трансформаторів та 50 генераторів.

🇪🇸 Іспанія надала 14 генераторів великої потужності, а також обладнання для ремонту.

🇪🇪 Естонія надала 13 генераторів.

🇬🇪 Грузія. Хоч уряд Грузії все не може визначитися з позицією, грузинський народ зібрав кошти на 200 генераторів для українців.

🇹🇼 Тайвань — це окрема любов. Вони передали 1 мільйон доларів США для закупівлі генераторів Києву.



І ще є. Загалом, вже більше (!) 30 країн надали Україні «енергетичну підтримку».



Денис Шмигаль заявив, що протягом грудня Україна отримає сотні трансформаторів і десятки тисяч генераторів, які дозволять значно покрити шкоду, що завдано росіянами.



Чи здатні варвари перемогти таку коаліцію та незламний український народ? Звісно, що ні!



Дякуємо та пам’ятаємо! Разом — переможемо!



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