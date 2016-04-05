Зокрема, резиденцію Межигір’я, комплекс у Сухолуччі, квартиру на Оболонській набережній, паркомісця, гроші на рахунках і більше пів тисячі культурних цінностей на 18,7 млн євро.
У дохід держави стягнули: ▪️Межигір’я, зокрема знамениту Хонку ▪️готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі ▪️квартиру на Оболонській набережній ▪️паркомісця ▪️31 млн грн та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках ▪️100% часток у статутному капіталі ТОВ “Танталіт” та “Будинок Лісника” ▪️537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата 19 століття).
Ця справа з 2014 по 2019 рік безрезультатно лежала в ГПУ, аж поки у грудні 2019 року її не передали в НАБУ.
Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв російській федерації у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України та веденні агресивної війни. Серед іншого, він публічно звертався до Президента Зеленського із листами про припинення війни шляхом прийняття умов країни‑агресора.
Додамо, що раніше щодо Януковича ухвалювали вирок за держзраду, але санкція статті на момент вчинення ним злочину не передбачала конфіскації майна.
Рішення ВАКС може бути оскаржено до апеляційної палати протягом 5 днів з дня проголошення рішення.
ЛАД написав:Ну да, красиво. "Я не знаю", но "просто стверджую". И всё это "штамп російської пропаганди". Я свою точку зрения всё же объяснил - почему сделали сейчас, а не раньше. И моё объяснение не имеет никакого отношения к "ми такі добрі і пухнасті".
Ще раз. Те що робить пу(влада РФ) це одне, а пропаганда - це зовсім інше. Ніякого зв'язку між ними немає.
Пу(влада РФ) приймає тупорилі рішення, зокрема - відключення Німеччини від газу, відступ з-під Києва, підрив СП-1, СП-2 і багато-багато інших. Ніякого логічного пояснення цим рішенням немає, вони достатньо тупі. Мені не дуже цікаво шукати пояснення їх тупорилим рішенням. Тим більше тут на форумі є достатньо "аналітиків" для аналізу. Зокрема чому не анексували Донбас. Може ви праві, а може ні. Я думаю ні, тому що знову таки ж ви більше опираєтесь на їх пропаганду, ніж на факти.
Тепер пропаганда. Тут абсолютно інший рівень. Пропаганда у них значно розумніша і вигадливіша. Дуже багато косяків влади вона згладжує і "правильно пояснює". Навіть більше - сам пу дуже часто користується їх "фішками". Ось приклад: "Родитель 1 и родитель 2". Пропаганда нарила десь в Європі цю тезу, там був якийсь-такий формуляр по-моєму, і пустила це в маси. А пу як попуга підхватив це і пхає це куди тільки може, по-моєму разів 5 вже озвучував це. Вже усі сміються з цієї тези, але ж тупий пу знову озвучив цю тезу на "зустрічі з матерями".
Після 9 місяців вичікування Сі Цзінь Пінь вирішив налагодити тісніші стосунки з росією для довготривалого партнерства та протистояння Заходу. Ключові інтересі Пекіну полягають в імпорті російської нафти, газу та с/г продукції, спільні енергетичні проект в Арктиці та збільшення китайських інвестицій в інфраструктуру росії, зокрема, залізницю та порти. Також Китай та росія налаштовані збільшити обсяг взаємних розрахунків є юанях та рублях, що допоможе краще протистояти західним санкціям, а Пекіну збільшити обіг юаня. Останні тижні Пекін все ж вирішив піти на зближення з Москвою, але в якості ведучого партнера, чому дуже сприяло захоплення Сі Цзінь Піна Радянським Союзом та особисто Хуйлом. https://www.wsj.com/articles/xi-jinping ... _lead_pos5
ТГ-канал губернатора: Серьёзный пожар на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске. Площадь возгорания около 2500 кв.м. Задействованы более 100 человек и 25 единиц техники.
Минздрав области сообщает о 2 пострадавших. Их доставили в медсанчасть №36.
Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет.
МЧС от 09:56: Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области могла стать загазованность систем технологической установки.
По факту произошедшего на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка
З 10 жовтня росіяни атакують нашу енергетичну інфраструктуру. Всю війну ці потвори атакують наші цивільні об'єкти та комунікації. Варвари поводяться як варвари.
Але допомога друзів дозволяє нам впевнено дивитися у майбутнє. Не тільки нове ППО, але й допомога з електрикою — від десятків країн. Я зібрав те, що потрапило мені на очі за листопад-грудень — і обсяги допомоги вражають. Просто трохи даних про підтримку від справжніх друзів:
🇺🇸 Сполучені Штати. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні понад тисячу електрогенераторів. Крім того, уряд Сполучених Штатів виділив 53 мільйони доларів «термінової енергетичної допомоги», а також надав обладнання для відновлення енергетичних мереж. 🇪🇺 Європейський Союз. 40 великих генераторів з резерву ЄС направить Єврокомісія, щоб забезпечити безперебійне живлення для 30 лікарень. Комісія збере для України близько 30 мільйонів євро на закупівлю до 30 мільйонів енергоефективних лампочок. Також Єврокомісія в рамках своїх повноважень мобілізувала для України ще 800 генераторів. 🇩🇪 Німеччина. Планується передати ще 470 потужних генераторів, з яких 140 — вже в Україні. Частину генераторів передадуть безпосередньо НЕК «Укренерго», решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. 🇱🇹 Литва передає 52 трансформатори та 255 генераторів. 🇨🇦 Канада надасть 93 мільйони доларів на відновлення енергосистеми, а також передає обладнання, в тому числі 50 генераторних освітлювальних веж. 🇯🇵 Японія вже передала 240 генераторів, а також партію обладнання для ремонту енергосистеми. Плюс сьогодні стало відомо, що ми отримаємо від японців ще й 4 промислових генератори. 🇫🇷 Франція надала 100 генераторів, обладнання для ремонту електромереж та гроші для цього. 🇸🇪 Швеція передала Україні 196 тонн різноманітного енергетичного обладнання. 🇧🇪 Міста Бельгії передали партію генераторів українським містам-партнерам для критичної інфраструктури. 🇸🇰 Словаччина надала 100 генераторів в першій партії, а потім оголосила, що надасть ще 200. 🇳🇴 Норвегія забезпечує генераторами наших прикордонників, а також надає 190 мільйонів доларів «енергетичної допомоги» для закупки газу. 🇫🇮 Фінляндія протягом останнього місяця передала Україні генератори та засоби індивідуального захисту, обладнання для сектору енергетики, шість пожежних машин і тринадцять «швидких». 🇰🇷 Південна Корея анонсувала передачу Україні 20 генераторів потужністю 400-500 кВТ. 🇦🇿 Азербайджан — 45 трансформаторів та 50 генераторів. 🇪🇸 Іспанія надала 14 генераторів великої потужності, а також обладнання для ремонту. 🇪🇪 Естонія надала 13 генераторів. 🇬🇪 Грузія. Хоч уряд Грузії все не може визначитися з позицією, грузинський народ зібрав кошти на 200 генераторів для українців. 🇹🇼 Тайвань — це окрема любов. Вони передали 1 мільйон доларів США для закупівлі генераторів Києву.
І ще є. Загалом, вже більше (!) 30 країн надали Україні «енергетичну підтримку».
Денис Шмигаль заявив, що протягом грудня Україна отримає сотні трансформаторів і десятки тисяч генераторів, які дозволять значно покрити шкоду, що завдано росіянами.
Чи здатні варвари перемогти таку коаліцію та незламний український народ? Звісно, що ні!
edvardd написав:Иран всё-таки передает баллистические ракеты рф, – представитель Белого дома Кирби
«У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в россию»
Якщо правда то звіздець буде інфраструктурі, це не мопеди, там вибухівки на порядок більше і перехопити їх практично не можливо. І радіус діі у них 700 км. А американці навіть 300 км передати не хочуть не кажучи вже про крилаті ракети і хімарси свої так модифікували щоб ніхто інший не передав.