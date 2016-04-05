juristkostya написав:
К какому протоколу? Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"
Вы путаете юридические понятия "вины" и "ответственности". В гражданских отношениях ответственность может возникать без вины (в отличие от уголовного права). Все граждане Германии наказаны за развязывание войны, но виновными их не объявляли.
В Нюрнбегском процессе 3 из 24 обвиняемых (высокопоставленных руководителей рейха) оправданы, т.е. даже в отношении их вина (умысел или неосторожность) не установлена.