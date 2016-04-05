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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 гру, 2022 08:23
Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия
Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора
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Додано: Чет 15 гру, 2022 08:36
juristkostya написав: Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия
Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора
Нет, вы заявили о виновности
новорожденных. Правильно говорить об "ответственности", как вы сейчас и переобулись.
Вот первоисточник
juristkostya написав:
Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными
и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"
Новорожденные не виновны, но несут ответственность
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Камикадзе
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Додано: Чет 15 гру, 2022 08:47
Камикадзе написав:
Новорожденные не виновны, но несут ответственность
Спасибо, мне надоело с ним бодаться
что и требовалось доказать, все население РФ несёт ответственность за последствия войны, даже новорожденные и ещё не рождённые поколения, которым придется платить не мифические " чувства вины", а реальные репарации и признавать действия режима путина преступными. Какие там будут при этом чувства, закон интересовать не должно это - личное. Ни один Закон не регламентирует чувства.
Но виновны лишь те, кто отдавал преступные приказы и выполнял их. Поэтому я спросил про новорожденных.
Starikan написав:
Глупый и демагогический вопрос.
Из категории "перестали ли вы пьянствовать?
если не знаете ответ так и скажите, вместо того чтобы критиковать вопрос.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:10
Камикадзе написав: juristkostya написав: Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия
Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора
Нет, вы заявили о виновности
новорожденных. Правильно говорить об "ответственности", как вы сейчас и переобулись.
Вот первоисточник
juristkostya написав:
Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными
и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"
Новорожденные не виновны, но несут ответственность
ещё раз: вы пытаетесь обсуждать политическую ответственность в рамках инструментария уголовного права. Закономерно, ничего не получается.
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juristkostya
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