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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3005300630073008
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 08:23

  Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия

Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 08:36

  juristkostya написав:
  Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия

Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора


Нет, вы заявили о виновности новорожденных. Правильно говорить об "ответственности", как вы сейчас и переобулись.

Вот первоисточник
  juristkostya написав: Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"


Новорожденные не виновны, но несут ответственность
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 08:47

  Камикадзе написав:Новорожденные не виновны, но несут ответственность
Спасибо, мне надоело с ним бодаться

что и требовалось доказать, все население РФ несёт ответственность за последствия войны, даже новорожденные и ещё не рождённые поколения, которым придется платить не мифические " чувства вины", а реальные репарации и признавать действия режима путина преступными. Какие там будут при этом чувства, закон интересовать не должно это - личное. Ни один Закон не регламентирует чувства.

Но виновны лишь те, кто отдавал преступные приказы и выполнял их. Поэтому я спросил про новорожденных.

  Starikan написав:Глупый и демагогический вопрос.
Из категории "перестали ли вы пьянствовать?
если не знаете ответ так и скажите, вместо того чтобы критиковать вопрос.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:10

  Камикадзе написав:
  juristkostya написав:
  Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия

Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора


Нет, вы заявили о виновности новорожденных. Правильно говорить об "ответственности", как вы сейчас и переобулись.

Вот первоисточник
  juristkostya написав: Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"


Новорожденные не виновны, но несут ответственность
ещё раз: вы пытаетесь обсуждать политическую ответственность в рамках инструментария уголовного права. Закономерно, ничего не получается.
juristkostya
 
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  #<1 ... 3005300630073008
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