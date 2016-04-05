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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 гру, 2022 08:23
Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия
Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора
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Додано: Чет 15 гру, 2022 08:36
juristkostya написав: Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия
Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора
Нет, вы заявили о виновности
новорожденных. Правильно говорить об "ответственности", как вы сейчас и переобулись.
Вот первоисточник
juristkostya написав:
Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными
и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"
Новорожденные не виновны, но несут ответственность
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Додано: Чет 15 гру, 2022 08:47
Камикадзе написав:
Новорожденные не виновны, но несут ответственность
Спасибо, мне надоело с ним бодаться
что и требовалось доказать, все население РФ несёт ответственность за последствия войны, даже новорожденные и ещё не рождённые поколения, которым придется платить не мифические " чувства вины", а реальные репарации и признавать действия режима путина преступными. Какие там будут при этом чувства, закон интересовать не должно это - личное. Ни один Закон не регламентирует чувства.
Но виновны лишь те, кто отдавал преступные приказы и выполнял их. Поэтому я спросил про новорожденных.
Starikan написав:
Глупый и демагогический вопрос.
Из категории "перестали ли вы пьянствовать?
если не знаете ответ так и скажите, вместо того чтобы критиковать вопрос.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:10
Камикадзе написав: juristkostya написав: Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия
Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора
Нет, вы заявили о виновности
новорожденных. Правильно говорить об "ответственности", как вы сейчас и переобулись.
Вот первоисточник
juristkostya написав:
Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными
и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"
Новорожденные не виновны, но несут ответственность
ещё раз: вы пытаетесь обсуждать политическую ответственность в рамках инструментария уголовного права. Закономерно, ничего не получается.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:38
juristkostya написав: Камикадзе написав:
Вот первоисточник
juristkostya написав:
Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да
, коалиция стран-победителей объявила их виновными
и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"
Новорожденные не виновны, но несут ответственность
ещё раз: вы пытаетесь обсуждать политическую ответственность в рамках инструментария уголовного права. Закономерно, ничего не получается.
Вы заблуждаетесь
Мое утверждение: "Новорожденные не виновны, но несут ответственность"
не может относиться к сфере уголовного права, так как в сфере уголовного права ответственность возникает только при наличии вины.
Я вам уже писал об этом выше
Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия "вины" и "ответственности". В гражданских
отношениях ответственность может возникать без вины (в отличие от уголовного права).
ПС. Политическая ответственность - это когда проиграли выборы.
Востаннє редагувалось Камикадзе
в Чет 15 гру, 2022 09:49, всього редагувалось 2 разів.
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Камикадзе
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:43
ЛАД написав:
генерал, конечно, очень авторитетный источник, но это не объясняет, почему не признали независимость ЛДНР и не приняли их в состав РФ раньше. В отличие от Крыма. В чём разница?
И не очень понятно, почему "не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла".
Навіть мінімальні санкції за Крим курс рубля з 30 до 60 обрушили.
Якщо б включили санкції аналогічні поточним в 2014 то РФ померла б за кілька місяців повністю. + Порошенко підписав Мінськ чим дав фальшиву надію на інший шлях.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:47
Камикадзе написав:
Вы заблуждаетесь
Мое утверждение: "Новорожденные не виновны, но несут ответственность"
не может относиться к сфере уголовного права, так как в сфере уголовного права ответственность возникает только при наличии вины.
Я вам уже писал об этом выше
Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия "вины" и "ответственности". В гражданских
отношениях ответственность может возникать без вины (в отличие от уголовного права).
ПС. Политическая ответственность - это когда проиграли выборы.
Какой-то странный диспут. Есть факт, который состоялся 80 лет назад: весь немецкий народ объявлен соучастником преступлений нацизма. Это политическая декларация, а не приговор в формальном понимании.
А вы пытаетесь обосновать, что так не могло быть.... Могло и было.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 11:04
Неслабые диспуты.
Испытываю стойкое ощущение, что у некоторых уже просто крышу рвет...
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Додано: Чет 15 гру, 2022 11:07
edvardd написав:
Иран всё-таки передает баллистические ракеты рф, – представитель Белого дома Кирби
«У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в россию»
До Нового года в распоряжении российского руководства будет не менее 70 иранских баллистических ракет и ещё 150 должно быть поставлено в январе.
В общей сложности к середине февраля Иран обещает поставить России до 250 ракет и это предел, по крайней мере так уверяет иранское руководство. 250 иранских баллистических ракет не могут драматическим образом поменять ситуацию на фронте и изменить ход войны, Путин это прекрасно понимает. Вчера на совещании решали как этот потенциал использовать наиболее эффективно. Путин предложил использовать весь потенциал иранских ракет для двух массированных ракетных ударов, с промежутком до суток, по критической (не только энергетической) инфраструктуре Украины в январе-начале февраля следующего года, при подготовке наступления российских войск.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 11:29
Вот ваш первоисточник:
juristkostya написав:
Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными
и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"
Вот мой
Камикадзе написав:
Новорожденные не виновны, но несут ответственность
Если считаете что ваш ответ был верный, то так и скажите: да, я попрежнему считаю что коалиция стран-победителей объявила младенцев виновными. А то вы уже десятый раз переобуваетесь.
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