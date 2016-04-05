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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3006300730083009>
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 08:23

  Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия

Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 08:36

  juristkostya написав:
  Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия

Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора


Нет, вы заявили о виновности новорожденных. Правильно говорить об "ответственности", как вы сейчас и переобулись.

Вот первоисточник
  juristkostya написав: Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"


Новорожденные не виновны, но несут ответственность
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 08:47

  Камикадзе написав:Новорожденные не виновны, но несут ответственность
Спасибо, мне надоело с ним бодаться

что и требовалось доказать, все население РФ несёт ответственность за последствия войны, даже новорожденные и ещё не рождённые поколения, которым придется платить не мифические " чувства вины", а реальные репарации и признавать действия режима путина преступными. Какие там будут при этом чувства, закон интересовать не должно это - личное. Ни один Закон не регламентирует чувства.

Но виновны лишь те, кто отдавал преступные приказы и выполнял их. Поэтому я спросил про новорожденных.

  Starikan написав:Глупый и демагогический вопрос.
Из категории "перестали ли вы пьянствовать?
если не знаете ответ так и скажите, вместо того чтобы критиковать вопрос.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:10

  Камикадзе написав:
  juristkostya написав:
  Камикадзе написав:
Вы путаете юридические понятия

Я не путаю, я сразу подчеркнул, что речь идёт о "политической ответственности" населения. Естественно, к ней невозможно в лоб применить подходы уголовного права, тут, как-бы, нет предмета для спора


Нет, вы заявили о виновности новорожденных. Правильно говорить об "ответственности", как вы сейчас и переобулись.

Вот первоисточник
  juristkostya написав: Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"


Новорожденные не виновны, но несут ответственность
ещё раз: вы пытаетесь обсуждать политическую ответственность в рамках инструментария уголовного права. Закономерно, ничего не получается.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:38

  juristkostya написав:
  Камикадзе написав:Вот первоисточник
  juristkostya написав: Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"


Новорожденные не виновны, но несут ответственность
ещё раз: вы пытаетесь обсуждать политическую ответственность в рамках инструментария уголовного права. Закономерно, ничего не получается.


Вы заблуждаетесь
Мое утверждение: "Новорожденные не виновны, но несут ответственность" не может относиться к сфере уголовного права, так как в сфере уголовного права ответственность возникает только при наличии вины.

Я вам уже писал об этом выше
  Камикадзе написав:Вы путаете юридические понятия "вины" и "ответственности". В гражданских отношениях ответственность может возникать без вины (в отличие от уголовного права).


ПС. Политическая ответственность - это когда проиграли выборы.
Востаннє редагувалось Камикадзе в Чет 15 гру, 2022 09:49, всього редагувалось 2 разів.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:генерал, конечно, очень авторитетный источник, но это не объясняет, почему не признали независимость ЛДНР и не приняли их в состав РФ раньше. В отличие от Крыма. В чём разница?
И не очень понятно, почему "не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла".

Навіть мінімальні санкції за Крим курс рубля з 30 до 60 обрушили.
Якщо б включили санкції аналогічні поточним в 2014 то РФ померла б за кілька місяців повністю. + Порошенко підписав Мінськ чим дав фальшиву надію на інший шлях.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 10:47

  Камикадзе написав:
Вы заблуждаетесь
Мое утверждение: "Новорожденные не виновны, но несут ответственность" не может относиться к сфере уголовного права, так как в сфере уголовного права ответственность возникает только при наличии вины.

Я вам уже писал об этом выше
  Камикадзе написав:Вы путаете юридические понятия "вины" и "ответственности". В гражданских отношениях ответственность может возникать без вины (в отличие от уголовного права).


ПС. Политическая ответственность - это когда проиграли выборы.

Какой-то странный диспут. Есть факт, который состоялся 80 лет назад: весь немецкий народ объявлен соучастником преступлений нацизма. Это политическая декларация, а не приговор в формальном понимании.

А вы пытаетесь обосновать, что так не могло быть.... Могло и было.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:04

Неслабые диспуты.
Испытываю стойкое ощущение, что у некоторых уже просто крышу рвет...
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:07

  edvardd написав:Иран всё-таки передает баллистические ракеты рф, – представитель Белого дома Кирби

«У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в россию»

До Нового года в распоряжении российского руководства будет не менее 70 иранских баллистических ракет и ещё 150 должно быть поставлено в январе.

В общей сложности к середине февраля Иран обещает поставить России до 250 ракет и это предел, по крайней мере так уверяет иранское руководство. 250 иранских баллистических ракет не могут драматическим образом поменять ситуацию на фронте и изменить ход войны, Путин это прекрасно понимает. Вчера на совещании решали как этот потенциал использовать наиболее эффективно. Путин предложил использовать весь потенциал иранских ракет для двух массированных ракетных ударов, с промежутком до суток, по критической (не только энергетической) инфраструктуре Украины в январе-начале февраля следующего года, при подготовке наступления российских войск.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:29

Вот ваш первоисточник:
  juristkostya написав: Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"


Вот мой
  Камикадзе написав:Новорожденные не виновны, но несут ответственность


Если считаете что ваш ответ был верный, то так и скажите: да, я попрежнему считаю что коалиция стран-победителей объявила младенцев виновными. А то вы уже десятый раз переобуваетесь.
Камикадзе
 
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  #<1 ... 3006300730083009>
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