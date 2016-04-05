Додано: Чет 15 гру, 2022 08:47

Камикадзе написав: Новорожденные не виновны, но несут ответственность Новорожденные не виновны, но несут ответственность

Starikan написав: Глупый и демагогический вопрос.

Из категории "перестали ли вы пьянствовать? Глупый и демагогический вопрос.Из категории "перестали ли вы пьянствовать?

Спасибо, мне надоело с ним бодатьсячто и требовалось доказать, все население РФ несёт ответственность за последствия войны, даже новорожденные и ещё не рождённые поколения, которым придется платить не мифические " чувства вины", а реальные репарации и признавать действия режима путина преступными. Какие там будут при этом чувства, закон интересовать не должно это - личное. Ни один Закон не регламентирует чувства.Но виновны лишь те, кто отдавал преступные приказы и выполнял их. Поэтому я спросил про новорожденных.если не знаете ответ так и скажите, вместо того чтобы критиковать вопрос.