Додано: Чет 15 гру, 2022 11:39

Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: генерал, конечно, очень авторитетный источник, но это не объясняет, почему не признали независимость ЛДНР и не приняли их в состав РФ раньше. В отличие от Крыма. В чём разница?

И не очень понятно, почему "не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла". генерал, конечно, очень авторитетный источник, но это не объясняет, почему не признали независимость ЛДНР и не приняли их в состав РФ раньше. В отличие от Крыма. В чём разница?И не очень понятно, почему "не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла".

Навіть мінімальні санкції за Крим курс рубля з 30 до 60 обрушили.

Якщо б включили санкції аналогічні поточним в 2014 то РФ померла б за кілька місяців повністю. + Порошенко підписав Мінськ чим дав фальшиву надію на інший шлях. Навіть мінімальні санкції за Крим курс рубля з 30 до 60 обрушили.Якщо б включили санкції аналогічні поточним в 2014 то РФ померла б за кілька місяців повністю. + Порошенко підписав Мінськ чим дав фальшиву надію на інший шлях.

1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.

4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.



Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди були складені так, що Україна спочатку опинилась у програшній позиції, і вони не вирішують усіх питань.

– Путін постійно говорить про те, що зустріч з вами повинна принести якийсь результат, але поки в Кремлі не розуміють який. А ви розумієте, який вам і Україні результат повинна принести зустріч з Путіним?



– Так, звичайно.



– А який?



– Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч – це сигнал про те, чого сторони хочуть. Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, чи є сенс нам через півроку зустрічатися і продовжувати розмову.



Президенти можуть вийти із зустрічі і сказати: "у найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі". Це для України теж хороший результат, тому що гірше за все жити в невизначеності.

Меркель сказала, що Мінск-2 був спробою виграти час і дати Україні можливістьпідготуватись до наступної війни (тобто на західні країни вже на той час розуміли що пуйло не зупиніться на частині Донбасу)-на що на болотах почали волати про підступний Захід який вів гру на боці України.Але всім відомо що першим пунктом мінських домовленостей було:-цей пункт виконувався менше 4х годин.Пуйло наполягав на виконання пункти 4Меркель казала що Мінск-2 дав Україні 7 років "миру" (з 15/02/15 -24/02/22) і можливість підготувати армію і країну (цінність міснку-2 люди оцінили тільки сьогодні)12 лютого 2022