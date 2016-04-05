RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3006300730083009
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:37

  antey1969 написав:Неслабые диспуты.
Испытываю стойкое ощущение, что у некоторых уже просто крышу рвет...


Тут нет темы для настоящего диспута: Вина - субъективная категория, выражающаяся в форме умысла или неосторожности. Младенцы по определению не могут быть виновными. Коллективной может быть ответственность.
Просто надоел псевдоюридический флуд, решил немного поучить
Востаннє редагувалось Камикадзе в Чет 15 гру, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Камикадзе
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 04.09.11
Подякував: 589 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:39

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:генерал, конечно, очень авторитетный источник, но это не объясняет, почему не признали независимость ЛДНР и не приняли их в состав РФ раньше. В отличие от Крыма. В чём разница?
И не очень понятно, почему "не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла".

Навіть мінімальні санкції за Крим курс рубля з 30 до 60 обрушили.
Якщо б включили санкції аналогічні поточним в 2014 то РФ померла б за кілька місяців повністю. + Порошенко підписав Мінськ чим дав фальшиву надію на інший шлях.


Меркель сказала, що Мінск-2 був спробою виграти час і дати Україні можливість
підготуватись до наступної війни (тобто на західні країни вже на той час розуміли що пуйло не зупиніться на частині Донбасу)-на що на болотах почали волати про підступний Захід який вів гру на боці України.
Але всім відомо що першим пунктом мінських домовленостей було:
1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.
-цей пункт виконувався менше 4х годин.

Пуйло наполягав на виконання пункти 4
4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.

Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.


Меркель казала що Мінск-2 дав Україні 7 років "миру" (з 15/02/15 -24/02/22) і можливість підготувати армію і країну (цінність міснку-2 люди оцінили тільки сьогодні)

12 лютого 2022
Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди були складені так, що Україна спочатку опинилась у програшній позиції, і вони не вирішують усіх питань.


– Путін постійно говорить про те, що зустріч з вами повинна принести якийсь результат, але поки в Кремлі не розуміють який. А ви розумієте, який вам і Україні результат повинна принести зустріч з Путіним?

– Так, звичайно.

А який?

Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч – це сигнал про те, чого сторони хочуть. Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, чи є сенс нам через півроку зустрічатися і продовжувати розмову.

Президенти можуть вийти із зустрічі і сказати: "у найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі". Це для України теж хороший результат, тому що гірше за все жити в невизначеності.


https://www.rbc.ua/ukr/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html
prodigy
 
Повідомлень: 8974
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3083 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:49

  Камикадзе написав:надоел псевдоюридический флуд, решил немного поучить
я давно говорил что Костя не юрист. Вопрос про младенцев это окончательно раскрыл. Ни один при памяти юрист не сможет назвать новорожденного виновым. Это тупейший абсурд
  juristkostya написав:Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15647
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:56

‼Российская армия готовит резервы для большого наступления в Украине, — Алексей Арестович

"Пытаясь истощить наши войска бесконечными штурмами заключенных, они планируют нанести нам удар или удары, чтобы перехватить стратегическую инициативу. Резервы могут быть накоплены в январе-феврале. Это действительно боеспособные восстановленные части", - заявил он.

По мнению Арестовича, в Беларуси Россия проводит отвлекающие маневры, но ВСУ "вынуждены держать там достаточное количество войск и не перебрасывать их на другие направления".

"Иметь планы к повторному большому наступлению на нас - не означает их осуществить, хотя это может быть достаточно неприятно для нас. Военно-политическому руководству Украины такие планы противника известны и предпринимаются действия для их срыва"
https://t.me/c/1248149892/28753

ТЫЦ
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15647
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3006300730083009
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109056
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474763
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4384
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.