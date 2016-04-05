antey1969 написав:Неслабые диспуты. Испытываю стойкое ощущение, что у некоторых уже просто крышу рвет...
Тут нет темы для настоящего диспута: Вина - субъективная категория, выражающаяся в форме умысла или неосторожности. Младенцы по определению не могут быть виновными. Коллективной может быть ответственность. Просто надоел псевдоюридический флуд, решил немного поучить
Востаннє редагувалось Камикадзе в Чет 15 гру, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:генерал, конечно, очень авторитетный источник, но это не объясняет, почему не признали независимость ЛДНР и не приняли их в состав РФ раньше. В отличие от Крыма. В чём разница? И не очень понятно, почему "не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла".
Навіть мінімальні санкції за Крим курс рубля з 30 до 60 обрушили. Якщо б включили санкції аналогічні поточним в 2014 то РФ померла б за кілька місяців повністю. + Порошенко підписав Мінськ чим дав фальшиву надію на інший шлях.
Меркель сказала, що Мінск-2 був спробою виграти час і дати Україні можливість підготуватись до наступної війни (тобто на західні країни вже на той час розуміли що пуйло не зупиніться на частині Донбасу)-на що на болотах почали волати про підступний Захід який вів гру на боці України. Але всім відомо що першим пунктом мінських домовленостей було:
1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.
-цей пункт виконувався менше 4х годин.
Пуйло наполягав на виконання пункти 4
4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.
Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.
Меркель казала що Мінск-2 дав Україні 7 років "миру" (з 15/02/15 -24/02/22) і можливість підготувати армію і країну (цінність міснку-2 люди оцінили тільки сьогодні)
12 лютого 2022
Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди були складені так, що Україна спочатку опинилась у програшній позиції, і вони не вирішують усіх питань.
– Путін постійно говорить про те, що зустріч з вами повинна принести якийсь результат, але поки в Кремлі не розуміють який. А ви розумієте, який вам і Україні результат повинна принести зустріч з Путіним?
– Так, звичайно.
– А який?
– Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч – це сигнал про те, чого сторони хочуть. Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, чи є сенс нам через півроку зустрічатися і продовжувати розмову.
Президенти можуть вийти із зустрічі і сказати: "у найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі". Це для України теж хороший результат, тому що гірше за все жити в невизначеності.
‼Российская армия готовит резервы для большого наступления в Украине, — Алексей Арестович
"Пытаясь истощить наши войска бесконечными штурмами заключенных, они планируют нанести нам удар или удары, чтобы перехватить стратегическую инициативу. Резервы могут быть накоплены в январе-феврале. Это действительно боеспособные восстановленные части", - заявил он.
По мнению Арестовича, в Беларуси Россия проводит отвлекающие маневры, но ВСУ "вынуждены держать там достаточное количество войск и не перебрасывать их на другие направления".
"Иметь планы к повторному большому наступлению на нас - не означает их осуществить, хотя это может быть достаточно неприятно для нас. Военно-политическому руководству Украины такие планы противника известны и предпринимаются действия для их срыва" https://t.me/c/1248149892/28753