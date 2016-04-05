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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30073008300930103011>
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:37

  antey1969 написав:Неслабые диспуты.
Испытываю стойкое ощущение, что у некоторых уже просто крышу рвет...


Тут нет темы для настоящего диспута: Вина - субъективная категория, выражающаяся в форме умысла или неосторожности. Младенцы по определению не могут быть виновными. Коллективной может быть ответственность.
Просто надоел псевдоюридический флуд, решил немного поучить
Востаннє редагувалось Камикадзе в Чет 15 гру, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:39

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:генерал, конечно, очень авторитетный источник, но это не объясняет, почему не признали независимость ЛДНР и не приняли их в состав РФ раньше. В отличие от Крыма. В чём разница?
И не очень понятно, почему "не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла".

Навіть мінімальні санкції за Крим курс рубля з 30 до 60 обрушили.
Якщо б включили санкції аналогічні поточним в 2014 то РФ померла б за кілька місяців повністю. + Порошенко підписав Мінськ чим дав фальшиву надію на інший шлях.


Меркель сказала, що Мінск-2 був спробою виграти час і дати Україні можливість
підготуватись до наступної війни (тобто на західні країни вже на той час розуміли що пуйло не зупиніться на частині Донбасу)-на що на болотах почали волати про підступний Захід який вів гру на боці України.
Але всім відомо що першим пунктом мінських домовленостей було:
1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.
-цей пункт виконувався менше 4х годин.

Пуйло наполягав на виконання пункти 4
4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.

Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.


Меркель казала що Мінск-2 дав Україні 7 років "миру" (з 15/02/15 -24/02/22) і можливість підготувати армію і країну (цінність міснку-2 люди оцінили тільки сьогодні)

12 лютого 2022
Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди були складені так, що Україна спочатку опинилась у програшній позиції, і вони не вирішують усіх питань.


– Путін постійно говорить про те, що зустріч з вами повинна принести якийсь результат, але поки в Кремлі не розуміють який. А ви розумієте, який вам і Україні результат повинна принести зустріч з Путіним?

– Так, звичайно.

А який?

Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч – це сигнал про те, чого сторони хочуть. Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, чи є сенс нам через півроку зустрічатися і продовжувати розмову.

Президенти можуть вийти із зустрічі і сказати: "у найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі". Це для України теж хороший результат, тому що гірше за все жити в невизначеності.


https://www.rbc.ua/ukr/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:49

  Камикадзе написав:надоел псевдоюридический флуд, решил немного поучить
я давно говорил что Костя не юрист. Вопрос про младенцев это окончательно раскрыл. Ни один при памяти юрист не сможет назвать новорожденного виновым. Это тупейший абсурд
  juristkostya написав:Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?"
Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 11:56

‼Российская армия готовит резервы для большого наступления в Украине, — Алексей Арестович

"Пытаясь истощить наши войска бесконечными штурмами заключенных, они планируют нанести нам удар или удары, чтобы перехватить стратегическую инициативу. Резервы могут быть накоплены в январе-феврале. Это действительно боеспособные восстановленные части", - заявил он.

По мнению Арестовича, в Беларуси Россия проводит отвлекающие маневры, но ВСУ "вынуждены держать там достаточное количество войск и не перебрасывать их на другие направления".

"Иметь планы к повторному большому наступлению на нас - не означает их осуществить, хотя это может быть достаточно неприятно для нас. Военно-политическому руководству Украины такие планы противника известны и предпринимаются действия для их срыва"
https://t.me/c/1248149892/28753

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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:27

  Kudrjavuy написав:Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время доклада в медиацентре "Украина-Укринформ" 14 декабря
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/14/7380726/
Справка: По состоянию на 1 декабря 2021 года численность населения Украины оценивалась в 41,208 млн человек.

Трохи раніше інформація була, що на 01.01.22 нас було 34,5 млн. Это следует из пояснительной записки к проекту государственного бюджета на 2023 год..
Невже всього за місяць, та ще й в мирний час, населення зменшилось майже на 20%?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Камикадзе написав:решил немного поучить
органы, созданные странами-победителями во 2 МВ ? :-))))))) Очень актуальную задачу вы взялись решать :-)))))))
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:35

  Камикадзе написав:.......
Вина - субъективная категория, выражающаяся в форме умысла или неосторожности. Младенцы по определению не могут быть виновными. Коллективной может быть ответственность.
........

Хорошо.
А ответственность младенцы нести могут/должны?
А родившиеся после войны?

Как там по библии: "до седьмого колена", если не ошибаюсь?
Или "сын за отца не отвечает"?
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:47

  kulikrom написав:
  Kudrjavuy написав:Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время доклада в медиацентре "Украина-Укринформ" 14 декабря
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/14/7380726/
Справка: По состоянию на 1 декабря 2021 года численность населения Украины оценивалась в 41,208 млн человек.

Трохи раніше інформація була, що на 01.01.22 нас було 34,5 млн. Это следует из пояснительной записки к проекту государственного бюджета на 2023 год..
Невже всього за місяць, та ще й в мирний час, населення зменшилось майже на 20%?

Первая цифра по данным Госстата. Откуда вторая, кто знает.
Учитывая, что переписи населения уже 20 лет не было, достоверных данных о населении нет. По Вашей же ссылке называется и такая цифра - 38 млн.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:53

  vitaliian написав:
По мнению Арестовича, в Беларуси Россия проводит отвлекающие маневры, но ВСУ "вынуждены держать там достаточное количество войск и не перебрасывать их на другие направления".


он это говорит каждые 2 недели (т.е. с августа уже 4-5 раз)
в принципе ему и говорить особо нечего
-фронт "стабилизировался", орки продвигаются на 160м вдень ( не 150 и не 200, у Deepsate)

есть мнение, что часть мобиков и свежеиспеченные вагнеровцы выполняют задачу по обескровлеванию наших бригад на участках от Белогоровки до Марьянки в то время как
остальные мобики набираются опыта на полигонах и лагерях

со всеми изгибами этот участок фронта под 150км-если допустить что в первой и второй линиях обороны у нас условно в среднем 300 бойцов на 1км -то в целом выходит под 60 тысяч (со штабами и тыловым обеспечением -интенданты/логистика)
после длительного пребывания в обороне (Бахмута, Авдеевки, Марьянки и др. нп) под адским огнем часть бригад выведены на отдых и доукомплектацию (ротация).
после 10 января начнуться активные боевые действия-на каком участке? это опреелит Генштаб

https://www.unian.ua/war/komandir-shturmovogo-zagonu-ruslan-pisnya-kachurovskiy-u-bahmuti-rosiyani-ydut-nahrapom-maksimalno-nahabno-na-povniy-zrist-vidpovidno-povnoyu-miroyu-otrimuyut-12079332.html
І як багато людей не виїхало?

Багато. Це не одна-дві сім'ї, а кілька тисяч. Крім літніх людей, у Бахмуті залишилося дуже багато молодих людей з маленькими дітьми.

Як вони виживають?

Житлові будинки часто напівзруйновані. В одному підвалі п’ятиповерхівки може мешкати кілька сімей, які раніше були сусідами. У таких умовах 10-15 людей, разом із дітьми, живуть під обстрілами, не маючи ні води, ні світла, ні опалення. У казанках біля під'їзду готують їжу, яку привозять волонтери. Наші хлопці теж завжди допомагають: кашею, тушкованкою.

Волонтери щодня приїжджають до цих людей та просять виїхати. Пропонують їм переселитися до інших населених пунктів, ближче до центральної України, пропонують мінімальне забезпечення… Мені здається, це в будь-якому разі краще, ніж жити тут, під обстрілами, але люди не погоджуються. Люди живуть навіть у Соледарі, який уже частково не наш...


А у росіян тактика завжди одна: спочатку йде артилерія, авіація, різноманітне озброєння, а потім йде піхота. Але вони самі не розуміють, куди вони йдуть. Простими словами: коли з нашого боку відбувається атака, ми спілкуємося між собою, повністю дізнаємося про оперативну обстановку. А росіяни ведуть штурм безперервно. Перша частина їх людей зазнає втрат, друга частина забирає ці втрати, а третя знову лізе, навіть не знаючи ситуації.

Вони йдуть нахрапом і беруть кількістю, максимально нахабно, у повний зріст. Відповідно, повною мірою отримують. Актив їхньої піхоти та техніки зараз перевищує наш. Тільки тому вони мають успіх на деяких пріоритетних для них напрямках.



Не важливо, в яких підрозділах служать окупанти. Це можуть бути мобілізовані з ОРДЛО, а можуть бути мобілізовані з РФ, це можуть бути зеки з "Вагнера"... Ми не знаємо "в обличчя" того окупанта, який точково йде в наступ, не розуміємо до кінця, хто це: п'яниця з Пермі, зек, або свіжі мобілізовані. У будь-якому випадку жодна з цих груп не має належної підготовки або спеціалізації.

Першою хвилею вони завжди пускають людей, яких не шкода. Якщо перша хвиля намацає у нас якісь слабкі ділянки, лише потім вони відправляють якісь підготовлені війська. Тобто загалом росіяни своїх не шкодують, але бережуть підготовлені ресурси.

Наскільки бої під Бахмутом стали активнішими останнім часом?

У нашого підрозділу була невелика перерва. Ми були в Бахмуті до середини серпня, потім була ротація, і повернулися туди тільки зараз (але трохи в іншому напрямку роботи). Тому сьогодні ситуація виглядає зовсім інакше.

Якщо раніше наш підрозділ виступав в обороні, тепер інші підрозділи стоять в обороні, а ми намагаємося через нашу оборону вийти на ворога та забрати якісь їхні позиції. Але треба розуміти, що це точкова робота, не йдеться про цілі населені пункти.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 12:59

– Путін постійно говорить про те, що зустріч з вами повинна принести якийсь результат, але поки в Кремлі не розуміють який.
https://www.rbc.ua/ukr/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html

Ця глибока фраза кореспондента характеризує усю суть переговорного процесу 2015-2021 років.

Навіть в Кремлі не розуміють чого хоче путін!!! Іншими словами ніхто не розуміє чого хоче путін. І це після 8 років "переговорів".
Варіант "впихнути Донбас в Україну на умовах РФ" - існував тільки в світі(в мріях) путіна, в реаності він був нереальний. Напевно десь в 2021 пу сам це зрозумів.

Нажаль те, що путін живе в своїй реальності(симптом шизофренії) стало чітко зрозуміло після 24 лютого. До того якось в це не вірилось(мені), не помітно було це.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 15 гру, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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