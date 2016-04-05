antey1969 написав:Неслабые диспуты. Испытываю стойкое ощущение, что у некоторых уже просто крышу рвет...
Тут нет темы для настоящего диспута: Вина - субъективная категория, выражающаяся в форме умысла или неосторожности. Младенцы по определению не могут быть виновными. Коллективной может быть ответственность. Просто надоел псевдоюридический флуд, решил немного поучить
Востаннє редагувалось Камикадзе в Чет 15 гру, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:генерал, конечно, очень авторитетный источник, но это не объясняет, почему не признали независимость ЛДНР и не приняли их в состав РФ раньше. В отличие от Крыма. В чём разница? И не очень понятно, почему "не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла".
Навіть мінімальні санкції за Крим курс рубля з 30 до 60 обрушили. Якщо б включили санкції аналогічні поточним в 2014 то РФ померла б за кілька місяців повністю. + Порошенко підписав Мінськ чим дав фальшиву надію на інший шлях.
Меркель сказала, що Мінск-2 був спробою виграти час і дати Україні можливість підготуватись до наступної війни (тобто на західні країни вже на той час розуміли що пуйло не зупиніться на частині Донбасу)-на що на болотах почали волати про підступний Захід який вів гру на боці України. Але всім відомо що першим пунктом мінських домовленостей було:
1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.
-цей пункт виконувався менше 4х годин.
Пуйло наполягав на виконання пункти 4
4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.
Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.
Меркель казала що Мінск-2 дав Україні 7 років "миру" (з 15/02/15 -24/02/22) і можливість підготувати армію і країну (цінність міснку-2 люди оцінили тільки сьогодні)
12 лютого 2022
Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди були складені так, що Україна спочатку опинилась у програшній позиції, і вони не вирішують усіх питань.
– Путін постійно говорить про те, що зустріч з вами повинна принести якийсь результат, але поки в Кремлі не розуміють який. А ви розумієте, який вам і Україні результат повинна принести зустріч з Путіним?
– Так, звичайно.
– А який?
– Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч – це сигнал про те, чого сторони хочуть. Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, чи є сенс нам через півроку зустрічатися і продовжувати розмову.
Президенти можуть вийти із зустрічі і сказати: "у найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі". Це для України теж хороший результат, тому що гірше за все жити в невизначеності.
‼Российская армия готовит резервы для большого наступления в Украине, — Алексей Арестович
"Пытаясь истощить наши войска бесконечными штурмами заключенных, они планируют нанести нам удар или удары, чтобы перехватить стратегическую инициативу. Резервы могут быть накоплены в январе-феврале. Это действительно боеспособные восстановленные части", - заявил он.
По мнению Арестовича, в Беларуси Россия проводит отвлекающие маневры, но ВСУ "вынуждены держать там достаточное количество войск и не перебрасывать их на другие направления".
"Иметь планы к повторному большому наступлению на нас - не означает их осуществить, хотя это может быть достаточно неприятно для нас. Военно-политическому руководству Украины такие планы противника известны и предпринимаются действия для их срыва" https://t.me/c/1248149892/28753
Kudrjavuy написав:Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время доклада в медиацентре "Украина-Укринформ" 14 декабря https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/14/7380726/ Справка: По состоянию на 1 декабря 2021 года численность населения Украины оценивалась в 41,208 млн человек.
Камикадзе написав:....... Вина - субъективная категория, выражающаяся в форме умысла или неосторожности. Младенцы по определению не могут быть виновными. Коллективной может быть ответственность. ........
Хорошо. А ответственность младенцы нести могут/должны? А родившиеся после войны?
Как там по библии: "до седьмого колена", если не ошибаюсь? Или "сын за отца не отвечает"?
Kudrjavuy написав:Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время доклада в медиацентре "Украина-Укринформ" 14 декабря https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/14/7380726/ Справка: По состоянию на 1 декабря 2021 года численность населения Украины оценивалась в 41,208 млн человек.
Первая цифра по данным Госстата. Откуда вторая, кто знает. Учитывая, что переписи населения уже 20 лет не было, достоверных данных о населении нет. По Вашей же ссылке называется и такая цифра - 38 млн.
vitaliian написав: По мнению Арестовича, в Беларуси Россия проводит отвлекающие маневры, но ВСУ "вынуждены держать там достаточное количество войск и не перебрасывать их на другие направления".
он это говорит каждые 2 недели (т.е. с августа уже 4-5 раз) в принципе ему и говорить особо нечего -фронт "стабилизировался", орки продвигаются на 160м вдень ( не 150 и не 200, у Deepsate)
есть мнение, что часть мобиков и свежеиспеченные вагнеровцы выполняют задачу по обескровлеванию наших бригад на участках от Белогоровки до Марьянки в то время как остальные мобики набираются опыта на полигонах и лагерях
со всеми изгибами этот участок фронта под 150км-если допустить что в первой и второй линиях обороны у нас условно в среднем 300 бойцов на 1км -то в целом выходит под 60 тысяч (со штабами и тыловым обеспечением -интенданты/логистика) после длительного пребывания в обороне (Бахмута, Авдеевки, Марьянки и др. нп) под адским огнем часть бригад выведены на отдых и доукомплектацию (ротация). после 10 января начнуться активные боевые действия-на каком участке? это опреелит Генштаб
Багато. Це не одна-дві сім'ї, а кілька тисяч. Крім літніх людей, у Бахмуті залишилося дуже багато молодих людей з маленькими дітьми.
Як вони виживають?
Житлові будинки часто напівзруйновані. В одному підвалі п’ятиповерхівки може мешкати кілька сімей, які раніше були сусідами. У таких умовах 10-15 людей, разом із дітьми, живуть під обстрілами, не маючи ні води, ні світла, ні опалення. У казанках біля під'їзду готують їжу, яку привозять волонтери. Наші хлопці теж завжди допомагають: кашею, тушкованкою.
Волонтери щодня приїжджають до цих людей та просять виїхати. Пропонують їм переселитися до інших населених пунктів, ближче до центральної України, пропонують мінімальне забезпечення… Мені здається, це в будь-якому разі краще, ніж жити тут, під обстрілами, але люди не погоджуються. Люди живуть навіть у Соледарі, який уже частково не наш...
А у росіян тактика завжди одна: спочатку йде артилерія, авіація, різноманітне озброєння, а потім йде піхота. Але вони самі не розуміють, куди вони йдуть. Простими словами: коли з нашого боку відбувається атака, ми спілкуємося між собою, повністю дізнаємося про оперативну обстановку. А росіяни ведуть штурм безперервно. Перша частина їх людей зазнає втрат, друга частина забирає ці втрати, а третя знову лізе, навіть не знаючи ситуації.
Вони йдуть нахрапом і беруть кількістю, максимально нахабно, у повний зріст. Відповідно, повною мірою отримують. Актив їхньої піхоти та техніки зараз перевищує наш. Тільки тому вони мають успіх на деяких пріоритетних для них напрямках.
Не важливо, в яких підрозділах служать окупанти. Це можуть бути мобілізовані з ОРДЛО, а можуть бути мобілізовані з РФ, це можуть бути зеки з "Вагнера"... Ми не знаємо "в обличчя" того окупанта, який точково йде в наступ, не розуміємо до кінця, хто це: п'яниця з Пермі, зек, або свіжі мобілізовані. У будь-якому випадку жодна з цих груп не має належної підготовки або спеціалізації.
Першою хвилею вони завжди пускають людей, яких не шкода. Якщо перша хвиля намацає у нас якісь слабкі ділянки, лише потім вони відправляють якісь підготовлені війська. Тобто загалом росіяни своїх не шкодують, але бережуть підготовлені ресурси.
Наскільки бої під Бахмутом стали активнішими останнім часом?
У нашого підрозділу була невелика перерва. Ми були в Бахмуті до середини серпня, потім була ротація, і повернулися туди тільки зараз (але трохи в іншому напрямку роботи). Тому сьогодні ситуація виглядає зовсім інакше.
Якщо раніше наш підрозділ виступав в обороні, тепер інші підрозділи стоять в обороні, а ми намагаємося через нашу оборону вийти на ворога та забрати якісь їхні позиції. Але треба розуміти, що це точкова робота, не йдеться про цілі населені пункти.
Ця глибока фраза кореспондента характеризує усю суть переговорного процесу 2015-2021 років.
Навіть в Кремлі не розуміють чого хоче путін!!! Іншими словами ніхто не розуміє чого хоче путін. І це після 8 років "переговорів". Варіант "впихнути Донбас в Україну на умовах РФ" - існував тільки в світі(в мріях) путіна, в реаності він був нереальний. Напевно десь в 2021 пу сам це зрозумів.
Нажаль те, що путін живе в своїй реальності(симптом шизофренії) стало чітко зрозуміло після 24 лютого. До того якось в це не вірилось(мені), не помітно було це.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 15 гру, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.