Додано: Чет 15 гру, 2022 12:53

vitaliian написав:

По мнению Арестовича, в Беларуси Россия проводит отвлекающие маневры, но ВСУ "вынуждены держать там достаточное количество войск и не перебрасывать их на другие направления".

По мнению Арестовича, в Беларуси, но ВСУ "вынуждены держать там достаточное количество войск и не перебрасывать их на другие направления".

І як багато людей не виїхало?



Багато. Це не одна-дві сім'ї, а кілька тисяч. Крім літніх людей, у Бахмуті залишилося дуже багато молодих людей з маленькими дітьми.



Як вони виживають?



Житлові будинки часто напівзруйновані. В одному підвалі п’ятиповерхівки може мешкати кілька сімей, які раніше були сусідами. У таких умовах 10-15 людей, разом із дітьми, живуть під обстрілами, не маючи ні води, ні світла, ні опалення. У казанках біля під'їзду готують їжу, яку привозять волонтери. Наші хлопці теж завжди допомагають: кашею, тушкованкою.



Волонтери щодня приїжджають до цих людей та просять виїхати. Пропонують їм переселитися до інших населених пунктів, ближче до центральної України, пропонують мінімальне забезпечення… Мені здається, це в будь-якому разі краще, ніж жити тут, під обстрілами, але люди не погоджуються. Люди живуть навіть у Соледарі, який уже частково не наш...

А у росіян тактика завжди одна: спочатку йде артилерія, авіація, різноманітне озброєння, а потім йде піхота. Але вони самі не розуміють, куди вони йдуть. Простими словами: коли з нашого боку відбувається атака, ми спілкуємося між собою, повністю дізнаємося про оперативну обстановку. А росіяни ведуть штурм безперервно. Перша частина їх людей зазнає втрат, друга частина забирає ці втрати, а третя знову лізе, навіть не знаючи ситуації.



Вони йдуть нахрапом і беруть кількістю, максимально нахабно, у повний зріст. Відповідно, повною мірою отримують. Актив їхньої піхоти та техніки зараз перевищує наш. Тільки тому вони мають успіх на деяких пріоритетних для них напрямках.

Не важливо, в яких підрозділах служать окупанти. Це можуть бути мобілізовані з ОРДЛО, а можуть бути мобілізовані з РФ, це можуть бути зеки з "Вагнера"... Ми не знаємо "в обличчя" того окупанта, який точково йде в наступ, не розуміємо до кінця, хто це: п'яниця з Пермі, зек, або свіжі мобілізовані. У будь-якому випадку жодна з цих груп не має належної підготовки або спеціалізації.



Першою хвилею вони завжди пускають людей, яких не шкода. Якщо перша хвиля намацає у нас якісь слабкі ділянки, лише потім вони відправляють якісь підготовлені війська. Тобто загалом росіяни своїх не шкодують, але бережуть підготовлені ресурси.



Наскільки бої під Бахмутом стали активнішими останнім часом?



У нашого підрозділу була невелика перерва. Ми були в Бахмуті до середини серпня, потім була ротація, і повернулися туди тільки зараз (але трохи в іншому напрямку роботи). Тому сьогодні ситуація виглядає зовсім інакше.



Якщо раніше наш підрозділ виступав в обороні, тепер інші підрозділи стоять в обороні, а ми намагаємося через нашу оборону вийти на ворога та забрати якісь їхні позиції. Але треба розуміти, що це точкова робота, не йдеться про цілі населені пункти.

он это говорит каждые 2 недели (т.е. с августа уже 4-5 раз)в принципе ему и говорить особо нечего-фронт "стабилизировался", орки продвигаются на 160м вдень ( не 150 и не 200, у Deepsate)есть мнение, что часть мобиков и свежеиспеченные вагнеровцы выполняют задачу по обескровлеванию наших бригад на участках от Белогоровки до Марьянки в то время какостальные мобики набираются опыта на полигонах и лагеряхсо всеми изгибами этот участок фронта под 150км-если допустить что в первой и второй линиях обороны у нас условно в среднем 300 бойцов на 1км -то в целом выходит под 60 тысяч (со штабами и тыловым обеспечением -интенданты/логистика)после длительного пребывания в обороне (Бахмута, Авдеевки, Марьянки и др. нп) под адским огнем часть бригад выведены на отдых и доукомплектацию (ротация).после 10 января начнуться активные боевые действия-на каком участке? это опреелит Генштаб