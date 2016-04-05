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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3008300930103011>
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:при памяти юрист не сможет назвать новорожденного виновым
а юристы этого и не делали. В пятнадцатый раз: по итогам 2 МВ была масса политических, а не юридических решений. Анализировать их в рамках формально-юридического подхода смысла нет.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:06

  ЛАД написав:
  Камикадзе написав:.......
Вина - субъективная категория, выражающаяся в форме умысла или неосторожности. Младенцы по определению не могут быть виновными. Коллективной может быть ответственность.
........

Хорошо.
А ответственность младенцы нести могут/должны?
А родившиеся после войны?

Как там по библии: "до седьмого колена", если не ошибаюсь?
Или "сын за отца не отвечает"?


Безусловно могут, и несут, за исключением юридической ответственности.
Коллективная ответственность в виде негативных материальных, моральных и политических последствий может возникать у субъекта в силу принадлежности к гражданству страны или другой групповой принадлежности. Но вам лучше почитать статью "Ответственность" хотя бы в вике
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:06

Польща відмовилась підтримувати пакетну угоду Євросоюзу, одним з пунктів якої є виділення 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні у 2023 році.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів. Виявилось, що Польщу не влаштовує останній пункт документа - встановлення мінімальної ставки податку на прибуток великих корпорацій в розмірі 15%.

Крім того, у пакет входить підтримка Києва, план видатків Угорщини з фонду відновлення після пандемії, "розморожування" частини грошей для Угорщини та податкова реформа. Однак, якщо хоча б один з пунктів ветують, не ухвалюється весь пакет.

Встановлення 15%-го мінімального податку в ЄС є частиною глобальної податкової реформи Pillar II. Про неї домовились минулого року. Крім того, існує Pillar I – оподаткування транснаціональних корпорацій, таких як Google і Amazon у країнах, в яких вони отримують прибуток.

Зараз у Польщі ставка корпоративного податку нижча, ніж 15%. Варшава вимагає реалізувати Pillar I та Pillar II одночасно. На думку влади країни, неправильно збільшувати податкове навантаження на європейський бізнес в рамках Pillar II, без забезпечення належного оподаткування цифрових гігантів у рамках Pillar I.

Польща тривалий час блокувала цей пункт, однак ніби поступилася заради ухвалення плану підтримки України. Попри це, 12 грудня представник Польщі на зустрічі послів ЄС знову висловив застереження. Очікується, що питання винесуть на саміт лідерів ЄС 15-16 грудня.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:09

Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до Федеральних зборів РФ, що свідчить про те, що Кремль не впевнений, що зможе й надалі формувати російський інформаційний простір.

Українські офіційні особи прогнозують, що російські війська можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:10

Білорусь ймовірно готується до війни проти України, – Генштаб.

У прикордонних з Україною областях створюють тероборону. Продовжено заборону на відвідування територій, що межують з Київською та Чернігівською областями. Такі дії є одним з кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України.
https://t.me/voynareal/45288

В росії різко збільшилось число запитів по фразі «как сдаться в плен»

Таке словосполучення в «Яндекс» вбивали більше 66 тисяч разів за тиждень.

Президент Південного Судану сходив під себе під час гімну. От що значить старі пердуни при владі, але тримаються за неї всіма силами. Путін до людей вже й не виходить.

https://t.me/voynareal/45279
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:17



посмотрите видео до конца, чтобы не было никаких иллюзий по поводу изменений в теме : коррупция во власти
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 15 гру, 2022 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:21

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Ну да, красиво. :)
"Я не знаю", но "просто стверджую". И всё это "штамп російської пропаганди".
Я свою точку зрения всё же объяснил - почему сделали сейчас, а не раньше. И моё объяснение не имеет никакого отношения к "ми такі добрі і пухнасті".

Ще раз.
Те що робить пу(влада РФ) це одне, а пропаганда - це зовсім інше. Ніякого зв'язку між ними немає.

Связь есть всегда. При этом положения пропаганды могут отличаться от реальных действий.

Пу(влада РФ) приймає тупорилі рішення, зокрема - відключення Німеччини від газу, відступ з-під Києва, підрив СП-1, СП-2 і багато-багато інших. Ніякого логічного пояснення цим рішенням немає, вони достатньо тупі.

Если Вы не понимаете каких-то решений, это не значит, что они тупорылые.
Например, "відключення Німеччини від газу" вполне логично. Принято в расчёте на то, что Европа испугается и перестанет поддерживать Украину. Не получилось.
Решение было ошибочным, но не "тупорылым".

Мені не дуже цікаво шукати пояснення їх тупорилим рішенням. Тим більше тут на форумі є достатньо "аналітиків" для аналізу. Зокрема чому не анексували Донбас. Може ви праві, а може ні. Я думаю ні, тому що знову таки ж ви більше опираєтесь на їх пропаганду, ніж на факти.

Вы честно написали, что Вас не интересуют причины событий. Ваше право.
Но тогда не стоит спорить и, тем более, объявлять слова оппонента "російськими штампами".
Я дал достаточно логичное объяснение, основываясь на реальных фактах, а не на путинской пропаганде. Вы его проигнорировали. Ваше право не соглашаться с моими объяснениями (допускаю, что они могут быть ошибочны, несмотря на логичность), но не стоит объявлять их российской пропагандой.
Объяснить любое событие/мнение "происками врага" проще всего. И уж точно проще, чем пытаться анализировать и стараться избегать ошибок.

P.s. А "Родитель 1 и родитель 2" действительно где-то было или даже есть. Не помню точно. И встречал это в западных изданиях, а не в путинской пропаганде.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 15 гру, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:23

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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:30

  juristkostya написав: В пятнадцатый раз: по итогам 2 МВ была масса политических, а не юридических решений. Анализировать их в рамках формально-юридического подхода смысла нет.


Мы говорим о трибунале, а не взагали. Поэтому правильнее говорить: создание трибунала было политическим решением. Решения же трибунала были юридическими и основывались на букве закона при их наличии; а при их отсутствии на аналогии закона, аналогии права или на прецеденте.
Для создания нового трибунала нужно политическое решение коалиции, дальше все решения будут юридическими, прецедент уже есть.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:31

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:генерал, конечно, очень авторитетный источник, но это не объясняет, почему не признали независимость ЛДНР и не приняли их в состав РФ раньше. В отличие от Крыма. В чём разница?
И не очень понятно, почему "не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла".

Навіть мінімальні санкції за Крим курс рубля з 30 до 60 обрушили.
Якщо б включили санкції аналогічні поточним в 2014 то РФ померла б за кілька місяців повністю. + Порошенко підписав Мінськ чим дав фальшиву надію на інший шлях.

Если бы да кабы...
Не знаю, что было бы, но почему Вы считаете, что санкции за Крым+ЛДНР были бы намного жёстче, чем просто за Крым? Санкции что, вводят пропорционально территории?
Сегодня санкции жёстче из-за войны и то вводятся постепенно, пакетами.
ЛАД
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