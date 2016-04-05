а юристы этого и не делали. В пятнадцатый раз: по итогам 2 МВ была масса политических, а не юридических решений. Анализировать их в рамках формально-юридического подхода смысла нет.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 13:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:06
Безусловно могут, и несут, за исключением юридической ответственности.
Коллективная ответственность в виде негативных материальных, моральных и политических последствий может возникать у субъекта в силу принадлежности к гражданству страны или другой групповой принадлежности. Но вам лучше почитать статью "Ответственность" хотя бы в вике
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:06
Польща відмовилась підтримувати пакетну угоду Євросоюзу, одним з пунктів якої є виділення 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні у 2023 році.
Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів. Виявилось, що Польщу не влаштовує останній пункт документа - встановлення мінімальної ставки податку на прибуток великих корпорацій в розмірі 15%.
Крім того, у пакет входить підтримка Києва, план видатків Угорщини з фонду відновлення після пандемії, "розморожування" частини грошей для Угорщини та податкова реформа. Однак, якщо хоча б один з пунктів ветують, не ухвалюється весь пакет.
Встановлення 15%-го мінімального податку в ЄС є частиною глобальної податкової реформи Pillar II. Про неї домовились минулого року. Крім того, існує Pillar I – оподаткування транснаціональних корпорацій, таких як Google і Amazon у країнах, в яких вони отримують прибуток.
Зараз у Польщі ставка корпоративного податку нижча, ніж 15%. Варшава вимагає реалізувати Pillar I та Pillar II одночасно. На думку влади країни, неправильно збільшувати податкове навантаження на європейський бізнес в рамках Pillar II, без забезпечення належного оподаткування цифрових гігантів у рамках Pillar I.
Польща тривалий час блокувала цей пункт, однак ніби поступилася заради ухвалення плану підтримки України. Попри це, 12 грудня представник Польщі на зустрічі послів ЄС знову висловив застереження. Очікується, що питання винесуть на саміт лідерів ЄС 15-16 грудня.
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:09
Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до Федеральних зборів РФ, що свідчить про те, що Кремль не впевнений, що зможе й надалі формувати російський інформаційний простір.
Українські офіційні особи прогнозують, що російські війська можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року.
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:10
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:17
посмотрите видео до конца, чтобы не было никаких иллюзий по поводу изменений в теме : коррупция во власти
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 15 гру, 2022 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:21
Связь есть всегда. При этом положения пропаганды могут отличаться от реальных действий.
Если Вы не понимаете каких-то решений, это не значит, что они тупорылые.
Например, "відключення Німеччини від газу" вполне логично. Принято в расчёте на то, что Европа испугается и перестанет поддерживать Украину. Не получилось.
Решение было ошибочным, но не "тупорылым".
Вы честно написали, что Вас не интересуют причины событий. Ваше право.
Но тогда не стоит спорить и, тем более, объявлять слова оппонента "російськими штампами".
Я дал достаточно логичное объяснение, основываясь на реальных фактах, а не на путинской пропаганде. Вы его проигнорировали. Ваше право не соглашаться с моими объяснениями (допускаю, что они могут быть ошибочны, несмотря на логичность), но не стоит объявлять их российской пропагандой.
Объяснить любое событие/мнение "происками врага" проще всего. И уж точно проще, чем пытаться анализировать и стараться избегать ошибок.
P.s. А "Родитель 1 и родитель 2" действительно где-то было или даже есть. Не помню точно. И встречал это в западных изданиях, а не в путинской пропаганде.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 15 гру, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:23
Наша звезда
Новое видео с Арестовичем
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:30
Мы говорим о трибунале, а не взагали. Поэтому правильнее говорить: создание трибунала было политическим решением. Решения же трибунала были юридическими и основывались на букве закона при их наличии; а при их отсутствии на аналогии закона, аналогии права или на прецеденте.
Для создания нового трибунала нужно политическое решение коалиции, дальше все решения будут юридическими, прецедент уже есть.
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:31
Если бы да кабы...
Не знаю, что было бы, но почему Вы считаете, что санкции за Крым+ЛДНР были бы намного жёстче, чем просто за Крым? Санкции что, вводят пропорционально территории?
Сегодня санкции жёстче из-за войны и то вводятся постепенно, пакетами.
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