Додано: Чет 15 гру, 2022 13:21

andrijk777 написав: ЛАД написав: Ну да, красиво.

"Я не знаю", но "просто стверджую". И всё это "штамп російської пропаганди".

Я свою точку зрения всё же объяснил - почему сделали сейчас, а не раньше. И моё объяснение не имеет никакого отношения к "ми такі добрі і пухнасті". Ну да, красиво."Я не знаю", но "просто стверджую". И всё это "штамп російської пропаганди".Я свою точку зрения всё же объяснил - почему сделали сейчас, а не раньше. И моё объяснение не имеет никакого отношения к "ми такі добрі і пухнасті".

Ще раз.

Те що робить пу(влада РФ) це одне, а пропаганда - це зовсім інше. Ніякого зв'язку між ними немає. Ще раз.

Пу(влада РФ) приймає тупорилі рішення, зокрема - відключення Німеччини від газу, відступ з-під Києва, підрив СП-1, СП-2 і багато-багато інших. Ніякого логічного пояснення цим рішенням немає, вони достатньо тупі.

Мені не дуже цікаво шукати пояснення їх тупорилим рішенням. Тим більше тут на форумі є достатньо "аналітиків" для аналізу. Зокрема чому не анексували Донбас. Може ви праві, а може ні. Я думаю ні, тому що знову таки ж ви більше опираєтесь на їх пропаганду, ніж на факти.

Связь есть всегда. При этом положения пропаганды могут отличаться от реальных действий.Если Вы не понимаете каких-то решений, это не значит, что они тупорылые.Например, "відключення Німеччини від газу" вполне логично. Принято в расчёте на то, что Европа испугается и перестанет поддерживать Украину. Не получилось.Решение было ошибочным, но не "тупорылым".Вы честно написали, что Вас не интересуют причины событий. Ваше право.Но тогда не стоит спорить и, тем более, объявлять слова оппонента "російськими штампами".Я дал достаточно логичное объяснение, основываясь на реальных фактах, а не на путинской пропаганде. Вы его проигнорировали. Ваше право не соглашаться с моими объяснениями (допускаю, что они могут быть ошибочны, несмотря на логичность), но не стоит объявлять их российской пропагандой.Объяснить любое событие/мнение "происками врага" проще всего. И уж точно проще, чем пытаться анализировать и стараться избегать ошибок.P.s. А "Родитель 1 и родитель 2" действительно где-то было или даже есть. Не помню точно. И встречал это в западных изданиях, а не в путинской пропаганде.