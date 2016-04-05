|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:36
ЛАД написав:
Если Вы не понимаете каких-то решений, это не значит, что они тупорылые.
Например, "відключення Німеччини від газу" вполне логично. Принято в расчёте на то, что Европа испугается и перестанет поддерживать Украину. Не получилось.
Решение было ошибочным, но не "тупорылым".
Ні це рішення було тупориле.
До відключення Німеччина не сильно Україні і помагала, а після стала помагати значно активніше. А риторика, зокрема Шольца, сильно змінилась на 100% проукраїнську.
Тобто пу "добився" таких результатів: втратив надійного партнера-покупця газу, втратив гроші за газ, Україні стали помагати ще більше. Причому такий результат був абсолютно прогнозований.
Це не помилка, це саме тупорилість(наслідок життя в іншій реальності).
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4269
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:38
andrijk777 написав:
..............
Нажаль те, що путін живе в своїй реальності(симптом шизофренії) стало чітко зрозуміло після 24 лютого. До того якось в це не вірилось(мені), не помітно було це.
Вам правильно не верилось.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23611
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:40
Камикадзе написав: ЛАД написав: Камикадзе написав:
.......
Вина - субъективная категория, выражающаяся в форме умысла или неосторожности. Младенцы по определению не могут быть виновными. Коллективной может быть ответственность.
........
Хорошо.
А ответственность младенцы нести могут/должны?
А родившиеся после войны?
Как там по библии: "до седьмого колена", если не ошибаюсь?
Или "сын за отца не отвечает"?
Безусловно могут, и несут, за исключением юридической ответственности.
Коллективная ответственность в виде негативных материальных, моральных и политических последствий может возникать у субъекта в силу принадлежности к гражданству страны или другой групповой принадлежности. Но вам лучше почитать статью "Ответственность" хотя бы в вике
Т.е. верна библия - "до седьмого колена"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23611
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:44
ЛАД написав:
Т.е. верна библия - "до седьмого колена"?
декларативно (на бумаге). Де факто пока не придумали как конвертировать "ответственность поколений" в что то морально или материально весомое. Польша до сих пор что то требует от Германии. Германия в ответ посылает Польшу к Гитлеру и русскому кораблю.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15651
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2078 раз.
- Подякували: 2945 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:46
ЛАД написав: andrijk777 написав:
..............
Нажаль те, що путін живе в своїй реальності(симптом шизофренії) стало чітко зрозуміло після 24 лютого. До того якось в це не вірилось(мені), не помітно було це.
Вам правильно не верилось.
Нажаль дехто(не буду показувати пальцем
) і сьогодні в це не вірить і шукає логіку в діях шизофреніка(або частково-шизофреніка, в психіатрії не сильний).
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4269
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 гру, 2022 13:49
Сообщается что продажа нефти в Индию теперь начинает приносить убыток. С учетом скидок цена нефти составляет примерно 40-45 долларов за баррель, в то же время стоимость прокачки нефти до порта, перевозка, налоги и пошлины в сумме составляют те же 40-45 долларов. Однако вариантов нет - если не продавать, то немедленно встает вопрос о прекращении добычи, так как мощности для хранения и без того близки к заполнению.
andrijk777 написав:
шукає логіку в діях шизофреніка
не логику а мотивацию. Шизофреник не сферический вакуумный конь, мотивы есть, понимая их можно предугадывать следующие шаги. Шизофреники очень предсказуемы.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15651
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2078 раз.
- Подякували: 2945 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|109060
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|474775
|
|
|1
|4385
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|