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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3008300930103011
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:36

  ЛАД написав:Если Вы не понимаете каких-то решений, это не значит, что они тупорылые.
Например, "відключення Німеччини від газу" вполне логично. Принято в расчёте на то, что Европа испугается и перестанет поддерживать Украину. Не получилось.
Решение было ошибочным, но не "тупорылым".

Ні це рішення було тупориле.
До відключення Німеччина не сильно Україні і помагала, а після стала помагати значно активніше. А риторика, зокрема Шольца, сильно змінилась на 100% проукраїнську.
Тобто пу "добився" таких результатів: втратив надійного партнера-покупця газу, втратив гроші за газ, Україні стали помагати ще більше. Причому такий результат був абсолютно прогнозований.
Це не помилка, це саме тупорилість(наслідок життя в іншій реальності).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:38

  andrijk777 написав:..............
Нажаль те, що путін живе в своїй реальності(симптом шизофренії) стало чітко зрозуміло після 24 лютого. До того якось в це не вірилось(мені), не помітно було це.

Вам правильно не верилось. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:40

  Камикадзе написав:
  ЛАД написав:
  Камикадзе написав:.......
Вина - субъективная категория, выражающаяся в форме умысла или неосторожности. Младенцы по определению не могут быть виновными. Коллективной может быть ответственность.
........

Хорошо.
А ответственность младенцы нести могут/должны?
А родившиеся после войны?

Как там по библии: "до седьмого колена", если не ошибаюсь?
Или "сын за отца не отвечает"?


Безусловно могут, и несут, за исключением юридической ответственности.
Коллективная ответственность в виде негативных материальных, моральных и политических последствий может возникать у субъекта в силу принадлежности к гражданству страны или другой групповой принадлежности. Но вам лучше почитать статью "Ответственность" хотя бы в вике

Т.е. верна библия - "до седьмого колена"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:44

  ЛАД написав:Т.е. верна библия - "до седьмого колена"?
декларативно (на бумаге). Де факто пока не придумали как конвертировать "ответственность поколений" в что то морально или материально весомое. Польша до сих пор что то требует от Германии. Германия в ответ посылает Польшу к Гитлеру и русскому кораблю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:46

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..............
Нажаль те, що путін живе в своїй реальності(симптом шизофренії) стало чітко зрозуміло після 24 лютого. До того якось в це не вірилось(мені), не помітно було це.

Вам правильно не верилось. :)

Нажаль дехто(не буду показувати пальцем :D ) і сьогодні в це не вірить і шукає логіку в діях шизофреніка(або частково-шизофреніка, в психіатрії не сильний).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 13:49

Сообщается что продажа нефти в Индию теперь начинает приносить убыток. С учетом скидок цена нефти составляет примерно 40-45 долларов за баррель, в то же время стоимость прокачки нефти до порта, перевозка, налоги и пошлины в сумме составляют те же 40-45 долларов. Однако вариантов нет - если не продавать, то немедленно встает вопрос о прекращении добычи, так как мощности для хранения и без того близки к заполнению.

  andrijk777 написав:шукає логіку в діях шизофреніка
не логику а мотивацию. Шизофреник не сферический вакуумный конь, мотивы есть, понимая их можно предугадывать следующие шаги. Шизофреники очень предсказуемы.
vitaliian
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  #<1 ... 3008300930103011
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