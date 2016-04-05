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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 гру, 2022 13:36
ЛАД написав:
Если Вы не понимаете каких-то решений, это не значит, что они тупорылые.
Например, "відключення Німеччини від газу" вполне логично. Принято в расчёте на то, что Европа испугается и перестанет поддерживать Украину. Не получилось.
Решение было ошибочным, но не "тупорылым".
Ні це рішення було тупориле.
До відключення Німеччина не сильно Україні і помагала, а після стала помагати значно активніше. А риторика, зокрема Шольца, сильно змінилась на 100% проукраїнську.
Тобто пу "добився" таких результатів: втратив надійного партнера-покупця газу, втратив гроші за газ, Україні стали помагати ще більше. Причому такий результат був абсолютно прогнозований.
Це не помилка, це саме тупорилість(наслідок життя в іншій реальності).
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andrijk777
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Додано: Чет 15 гру, 2022 13:38
andrijk777 написав:
..............
Нажаль те, що путін живе в своїй реальності(симптом шизофренії) стало чітко зрозуміло після 24 лютого. До того якось в це не вірилось(мені), не помітно було це.
Вам правильно не верилось.
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ЛАД
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Додано: Чет 15 гру, 2022 13:40
Камикадзе написав: ЛАД написав: Камикадзе написав:
.......
Вина - субъективная категория, выражающаяся в форме умысла или неосторожности. Младенцы по определению не могут быть виновными. Коллективной может быть ответственность.
........
Хорошо.
А ответственность младенцы нести могут/должны?
А родившиеся после войны?
Как там по библии: "до седьмого колена", если не ошибаюсь?
Или "сын за отца не отвечает"?
Безусловно могут, и несут, за исключением юридической ответственности.
Коллективная ответственность в виде негативных материальных, моральных и политических последствий может возникать у субъекта в силу принадлежности к гражданству страны или другой групповой принадлежности. Но вам лучше почитать статью "Ответственность" хотя бы в вике
Т.е. верна библия - "до седьмого колена"?
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ЛАД
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Додано: Чет 15 гру, 2022 13:44
ЛАД написав:
Т.е. верна библия - "до седьмого колена"?
декларативно (на бумаге). Де факто пока не придумали как конвертировать "ответственность поколений" в что то морально или материально весомое. Польша до сих пор что то требует от Германии. Германия в ответ посылает Польшу к Гитлеру и русскому кораблю.
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vitaliian
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Додано: Чет 15 гру, 2022 13:46
ЛАД написав: andrijk777 написав:
..............
Нажаль те, що путін живе в своїй реальності(симптом шизофренії) стало чітко зрозуміло після 24 лютого. До того якось в це не вірилось(мені), не помітно було це.
Вам правильно не верилось.
Нажаль дехто(не буду показувати пальцем
) і сьогодні в це не вірить і шукає логіку в діях шизофреніка(або частково-шизофреніка, в психіатрії не сильний).
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andrijk777
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Додано: Чет 15 гру, 2022 13:49
Сообщается что продажа нефти в Индию теперь начинает приносить убыток. С учетом скидок цена нефти составляет примерно 40-45 долларов за баррель, в то же время стоимость прокачки нефти до порта, перевозка, налоги и пошлины в сумме составляют те же 40-45 долларов. Однако вариантов нет - если не продавать, то немедленно встает вопрос о прекращении добычи, так как мощности для хранения и без того близки к заполнению.
andrijk777 написав:
шукає логіку в діях шизофреніка
не логику а мотивацию. Шизофреник не сферический вакуумный конь, мотивы у него есть, как правило примитивные, из числа 10 библейских заповедей, только наоборот (всмысле нарушить их как можно больше). Понимая мотивы, можно предугадывать следующие шаги. Шизофреники очень предсказуемы.
На форуме тоже есть шизофреники, их легко распознать, они пишут одно и то же. Даже при наличии интеллекта и образование их мышление крайне однообразно, что отражается в узком выборе тем для обсуждения.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 14:15
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Если Вы не понимаете каких-то решений, это не значит, что они тупорылые.
Например, "відключення Німеччини від газу" вполне логично. Принято в расчёте на то, что Европа испугается и перестанет поддерживать Украину. Не получилось.
Решение было ошибочным, но не "тупорылым".
Ні це рішення було тупориле.
До відключення Німеччина не сильно Україні і помагала, а після стала помагати значно активніше. А риторика, зокрема Шольца, сильно змінилась на 100% проукраїнську.
Тобто пу "добився" таких результатів: втратив надійного партнера-покупця газу, втратив гроші за газ, Україні стали помагати ще більше. Причому такий результат був абсолютно прогнозований.
Це не помилка, це саме тупорилість(наслідок життя в іншій реальності).
Простите, но связь с реальностью теряете именно Вы. И игнорируете факты.
Вспомните, что после остановки СП-1 под предлогом ремонта насосов, который невозможен из-за 1-го (или 2-го?) пакета санкций, Германия обращалась к Канаде с просьбой о поставках (что нарушало санкции). В результате Канада произвела поставку в Германию, а Германия уже предлагала получить РФ. После чего уже РФ начала с глупыми (?, особо не разбирался, т.к. суть была ясна) объяснениями отказываться от них.
Я это к чему. Европа (там была задействована не только Германия) частично отказывалась от введенных самой же Европой санкций, испугавшись прекращения поставок газа.
Кроме того, к моменту остановки СП-1 Европа уже
приняла решение об отказе от росс. газа к концу года. Так что о потере "надійного партнера-покупця газу" говорить можно, но это произошло не из-за остановки СП-1
Россией, а исключительно благодаря российской агрессии.
Да и риторика Шольца как и помощь Германии изменились постепенно и заметно позже. Но и сегодня Германия не решается поставить нам танки. И Патриоты тоже, несмотря на то, что США уже, вроде, собираются это сделать.
Хронологию событий, уж простите, восстанавливать не буду, если хотите, займитесь, увидите сами.
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ЛАД
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Додано: Чет 15 гру, 2022 14:45
vitaliian написав: ЛАД написав:
Т.е. верна библия - "до седьмого колена"?
декларативно (на бумаге). Де факто пока не придумали как конвертировать "ответственность поколений" в что то морально или материально весомое. Польша до сих пор что то требует от Германии. Германия в ответ посылает Польшу к Гитлеру и русскому кораблю.
Ну почему "не придумали".
Германия окончательно выплатила репарации за 1-ую мировую, по-моему, в конце 90-х. Или даже чуть позже.
А о моральной ответственности я и не говорю. О 2-й мировой Германии напоминают постоянно.
Ну а польские требования репараций...
Германия правильно посылает. В 45 всё определили и выплатили. Если сейчас удовлетворить Польшу, то завтра требования могут предъявить и другие.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 14:47
ЛАД написав:
Германия окончательно выплатила репарации за 1-ую мировую, по-моему, в конце 90-х.
я ничего не получал, или кому в 90 выплатили, ветеранам? Такого тоже не припомню. Это финансовые отношения между государственными институтами, немецкие младенцы ничего не выплачивали, а советские ничего не получали. Как заставить платить пересичного русского? Чтобы он по своему холодильнику/карману ощутил на будущее как делать нельзя. В этом же смысл ответственности.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 14:56
vitaliian В ідеалі б звісно як ПДВ ввести окремий пункт "Репарації".
Але пересічний однозначно помітить коли закінчиться ЗВР і піде гіпрерінфляція
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