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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3009301030113012
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сегодня санкции жёстче из-за войны и то вводятся постепенно, пакетами.

Саме так і перестають вводити після підписання мирних угод.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 15:05

vitaliian Вчіть історію, Берестейський мирний договір, який підписала Росія в першій світовій фіксує її поразку, в т.ч. і виплати 6 млрд. марок репарацій
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 15:20

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Германия окончательно выплатила репарации за 1-ую мировую, по-моему, в конце 90-х.
я ничего не получал, или кому в 90 выплатили, ветеранам? Такого тоже не припомню. Это финансовые отношения между государственными институтами, немецкие младенцы ничего не выплачивали, а советские ничего не получали. Как заставить платить пересичного русского? Чтобы он по своему холодильнику/карману ощутил на будущее как делать нельзя. В этом же смысл ответственности.

В 45-м по опыту 1-й мировой не ставилась задача "до седьмого колена". Ответственность возложили на те поколения.
И немцы в 40-е - начале 50-х их хорошо чувствовали. В том числе и младенцы (того времени).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 15:24

По Харькову опять обстрел. Вроде, С-300. Давно не было.
ЛАД
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  #<1 ... 3009301030113012
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