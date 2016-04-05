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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 гру, 2022 15:03
ЛАД написав:
Сегодня санкции жёстче из-за войны и то вводятся постепенно, пакетами.
Саме так і перестають вводити після підписання мирних угод.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 15:05
vitaliian Вчіть історію, Берестейський мирний договір, який підписала Росія в першій світовій фіксує її поразку, в т.ч. і виплати 6 млрд. марок репарацій
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Додано: Чет 15 гру, 2022 15:20
vitaliian написав: ЛАД написав:
Германия окончательно выплатила репарации за 1-ую мировую, по-моему, в конце 90-х.
я ничего не получал, или кому в 90 выплатили, ветеранам? Такого тоже не припомню. Это финансовые отношения между государственными институтами, немецкие младенцы ничего не выплачивали, а советские ничего не получали. Как заставить платить пересичного русского? Чтобы он по своему холодильнику/карману ощутил на будущее как делать нельзя. В этом же смысл ответственности.
В 45-м по опыту 1-й мировой не ставилась задача "до седьмого колена". Ответственность возложили на те поколения.
И немцы в 40-е - начале 50-х их хорошо чувствовали. В том числе и младенцы (того времени).
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ЛАД
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Додано: Чет 15 гру, 2022 15:24
По Харькову опять обстрел. Вроде, С-300. Давно не было.
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ЛАД
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