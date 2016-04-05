ЛАД написав:Германия окончательно выплатила репарации за 1-ую мировую, по-моему, в конце 90-х.
я ничего не получал, или кому в 90 выплатили, ветеранам? Такого тоже не припомню. Это финансовые отношения между государственными институтами, немецкие младенцы ничего не выплачивали, а советские ничего не получали. Как заставить платить пересичного русского? Чтобы он по своему холодильнику/карману ощутил на будущее как делать нельзя. В этом же смысл ответственности.
В 45-м по опыту 1-й мировой не ставилась задача "до седьмого колена". Ответственность возложили на те поколения. И немцы в 40-е - начале 50-х их хорошо чувствовали. В том числе и младенцы (того времени).
Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.
«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал. https://t.me/babel/25603
ЛАД написав:Простите, но связь с реальностью теряете именно Вы. И игнорируете факты. Вспомните, что после остановки СП-1 под предлогом ремонта насосов, который невозможен из-за 1-го (или 2-го?) пакета санкций, Германия обращалась к Канаде с просьбой о поставках (что нарушало санкции). В результате Канада произвела поставку в Германию, а Германия уже предлагала получить РФ. После чего уже РФ начала с глупыми (?, особо не разбирался, т.к. суть была ясна) объяснениями отказываться от них. Я это к чему. Европа (там была задействована не только Германия) частично отказывалась от введенных самой же Европой санкций, испугавшись прекращения поставок газа.
Кроме того, к моменту остановки СП-1 Европа уже приняла решение об отказе от росс. газа к концу года. Так что о потере "надійного партнера-покупця газу" говорить можно, но это произошло не из-за остановки СП-1 Россией, а исключительно благодаря российской агрессии.
Да и риторика Шольца как и помощь Германии изменились постепенно и заметно позже. Но и сегодня Германия не решается поставить нам танки. И Патриоты тоже, несмотря на то, что США уже, вроде, собираются это сделать. Хронологию событий, уж простите, восстанавливать не буду, если хотите, займитесь, увидите сами.
Які факти? Діло було так: РФ зупинила(частково) СП-1 тому що зламалась турбіна. Турбіна поїхала на ремонт в Канаду. Але Канада вже ввела санкції проти РФ і не могла віддати ту турбіну. Але Канада прогнулась і все-таки віддала ту турбіну, але РФ так і не відновила поставки, що і слід було очікувати. Але яке значення маю ці нюанси? Так. Європа реально боялась наслідків. І що? путін від погроз перейшов до дій і саме це є тупорило. Погрози відключити - це норм. Дії - це вистріл собі в ногу. Ні. Газова залежність величезна, набагато більша ніж нафтова Якщо по нафті договирись на 10 місяці війни, по по газу ще б 2 роки домовлялись би і то не про поставки а про ціну. Саме односторонні, безпричинні відключення газу чітко сказали Європі що з путіним треба рвати. Так, поступово звичайно. Але впевнений що саме відключення газу/підрив СП були ключовими моментами.
Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ. https://t.me/babel/25603
Збройні сили України готують нову велику операцію, але наразі ще бракує ресурсів для її проведення, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтервʼю, яке 15 грудня оприлюднило видання The Economist. За словами Залужного, щоб вийти на межі 23 лютого, «потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць».
Камикадзе написав:а при их отсутствии на аналогии закона, аналогии права или на прецеденте.
конкретно на 1945-й год цивилизация не имела ни первого, ни второго, ни третьего для ситуации с преступлениями нацизма ))
Смертная казнь за убийства была еще в законах Хаммурапи за 1750 лет до нашей эры. Продолжаете псевдоюридический флуд?
Вы таким и не ответили считаете ли верным свое высказывание о виновности новорожденных
juristkostya написав: Ваш вопрос был "виновны ли новорожденные?" Ответ: "да, коалиция стран-победителей объявила их виновными и установила для них меру негативных последствий (в просторечии - наказания)"