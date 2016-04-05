ЛАД написав:

уже

не из-за остановки СП-1

Простите, но связь с реальностью теряете именно Вы. И игнорируете факты.Вспомните, что после остановки СП-1 под предлогом ремонта насосов, который невозможен из-за 1-го (или 2-го?) пакета санкций, Германия обращалась к Канаде с просьбой о поставках (что нарушало санкции). В результате Канада произвела поставку в Германию, а Германия уже предлагала получить РФ. После чего уже РФ начала с глупыми (?, особо не разбирался, т.к. суть была ясна) объяснениями отказываться от них.Я это к чему. Европа (там была задействована не только Германия) частично отказывалась от введенных самой же Европой санкций, испугавшись прекращения поставок газа.Кроме того, к моменту остановки СП-1 Европаприняла решение об отказе от росс. газа к концу года. Так что о потере "надійного партнера-покупця газу" говорить можно, но это произошлоРоссией, а исключительно благодаря российской агрессии.Да и риторика Шольца как и помощь Германии изменились постепенно и заметно позже. Но и сегодня Германия не решается поставить нам танки. И Патриоты тоже, несмотря на то, что США уже, вроде, собираются это сделать.Хронологию событий, уж простите, восстанавливать не буду, если хотите, займитесь, увидите сами.