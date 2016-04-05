Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.
«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал. https://t.me/babel/25603
ага, так и будет Соловьиный помет призвал мобилизовать еще 2-3млн (из них 1,5 млн в сухопутные войска)
ЛАД написав:Т.е. верна библия - "до седьмого колена"?
декларативно (на бумаге). Де факто пока не придумали как конвертировать "ответственность поколений" в что то морально или материально весомое. Польша до сих пор что то требует от Германии. Германия в ответ посылает Польшу к Гитлеру и русскому кораблю.
Та нє - це поляки вирішили протролити німців . За обіцяні танки , яких так і не дочекалися . А нашим , наприклад , в"язням та вивезеним на роботи виплачували не так вже й давно гроші . Валютою . Тобто виплачували не винні - а фактично їх внуки чи правнуки...
ЛАД написав:Простите, но связь с реальностью теряете именно Вы. И игнорируете факты. Вспомните, что после остановки СП-1 под предлогом ремонта насосов, который невозможен из-за 1-го (или 2-го?) пакета санкций, Германия обращалась к Канаде с просьбой о поставках (что нарушало санкции). В результате Канада произвела поставку в Германию, а Германия уже предлагала получить РФ. После чего уже РФ начала с глупыми (?, особо не разбирался, т.к. суть была ясна) объяснениями отказываться от них. Я это к чему. Европа (там была задействована не только Германия) частично отказывалась от введенных самой же Европой санкций, испугавшись прекращения поставок газа.
Кроме того, к моменту остановки СП-1 Европа уже приняла решение об отказе от росс. газа к концу года. Так что о потере "надійного партнера-покупця газу" говорить можно, но это произошло не из-за остановки СП-1 Россией, а исключительно благодаря российской агрессии.
Да и риторика Шольца как и помощь Германии изменились постепенно и заметно позже. Но и сегодня Германия не решается поставить нам танки. И Патриоты тоже, несмотря на то, что США уже, вроде, собираются это сделать. Хронологию событий, уж простите, восстанавливать не буду, если хотите, займитесь, увидите сами.
Які факти? Діло було так: РФ зупинила(частково) СП-1 тому що зламалась турбіна. Турбіна поїхала на ремонт в Канаду. Але Канада вже ввела санкції проти РФ і не могла віддати ту турбіну. Але Канада прогнулась і все-таки віддала ту турбіну, але РФ так і не відновила поставки, що і слід було очікувати. Але яке значення маю ці нюанси? Так. Європа реально боялась наслідків. І що? путін від погроз перейшов до дій і саме це є тупорило. Погрози відключити - це норм. Дії - це вистріл собі в ногу. Ні. Газова залежність величезна, набагато більша ніж нафтова Якщо по нафті договирись на 10 місяці війни, по по газу ще б 2 роки домовлялись би і то не про поставки а про ціну. Саме односторонні, безпричинні відключення газу чітко сказали Європі що з путіним треба рвати. Так, поступово звичайно. Але впевнений що саме відключення газу/підрив СП були ключовими моментами.
1. РФ тогда "відновила поставки", правда, в меньшем объёме. 2. Некоторые страны уже отказались от росс. газа. Польша и, по-моему, Болгария предупредили, что после окончания действующих контрактов в декабре не будут их возобновлять. Согласен, что это не основные потребители. Остальные начали искать других поставщиков (в основном СПГ) и уменьшать закупки в РФ. 3. Вспомните, пожалуйста, историю с запретом перевода валюты РФ, в связи с этим требование России оплаты газа в рублях. Некоторые компании отказались т поставки были прекращены. 4. По нефти договорились значительно раньше. На 10-й месяц договорились об ограничении цены.
Можно, конечно, назвать ошибочные решения тупорылыми, но последствия решения проявляются только впоследствии. Заранее это неизвестно. Европа вполне могла "испугаться" и пойти на уступки. Но Европа оказалась более стойкой, чем рассчитывала РФ. Ваши выводы это уже из серии: " Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". На этом, с Вашего разрешения, обсуждение закончу. Хочется Вам считать противника просто тупорылым, Ваше право. Вот только недооценка противника может дорого обходиться. К счастью, наши с вами оценки не влияют на действия руководства государств.
Камикадзе написав:Смертная казнь за убийства была еще в законах Хаммурапи за 1750 лет до нашей эры.
извините, что пишу общеизвестные вещи, но нацистским преступникам вменялось: " общий план или заговор в целях совершения преступлений против мира; преступления против мира; военные преступления; преступления против человечности".
Этих понятий (соответственно, и наказания за них) не было не то, что у Хаммурапи, но и в европейских законодательствах того времени. Именно поэтому, решения трибунала не были юридическими, главных нацистских преступников судили исходя из политической целесообразности.
Камикадзе написав:Вы таким и не ответили считаете ли верным свое высказывание о виновности новорожденных
мне кажется, это уже написано достаточное число раз, но специально для вас продублирую: - нет никакого "моего высказывания" - тезис о "коллективной вине немецкого народа за преступления режима" зафиксирован в итоговых материалах Потсдамской конференции.
Лично вы с таким подходом можете не соглашаться, но это не имеет какого-либо значения. Переписывать решения 1945 года несколько поздновато.
Дюрі-бачі написав:vitaliian В ідеалі б звісно як ПДВ ввести окремий пункт "Репарації". Але пересічний однозначно помітить коли закінчиться ЗВР і піде гіпрерінфляція
Вот я об этом. Если просто будут межгосударственные расчеты, ни о каком принятии ответственности пэрэсичным русским речи не будет. Люди через год они вообще забудут с кем воевали и зачем.
Puente написав:А нашим , наприклад , в"язням та вивезеним на роботи виплачували не так вже й давно гроші . Валютою . Тобто виплачували не винні - а фактично їх внуки чи правнуки
да это я в курсе, два транша 400 марок было, это ещё до евро. Но теперь ситуация иная, на принудительные работы вроде никого не отправляют, но идея хорошая если персонально каждому украинцу поступит 10куе в счёт репараций, по крайней мере тем, кто не выехал на период войны. А репарации которые просто упадут в бюджет, растворятся в откатах, зарплатах чиновников, консультационных услугах и прочей дребедени. Центральной власти денег давать нельзя.
juristkostya написав:эээ... слово "налоги" знакомо
Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.
«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал. https://t.me/babel/25603
Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.
«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал. https://t.me/babel/25603