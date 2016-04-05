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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3011301230133014>
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 16:50

  Камикадзе написав:
  juristkostya написав:
  Камикадзе написав:а при их отсутствии на аналогии закона, аналогии права или на прецеденте.
конкретно на 1945-й год цивилизация не имела ни первого, ни второго, ни третьего для ситуации с преступлениями нацизма :-)))


Смертная казнь за убийства была еще в законах Хаммурапи за 1750 лет до нашей эры. Продолжаете псевдоюридический флуд?
.......

Вот только за убийства во время войны с тех пор что-то никого не наказывали. :)
И Вы пропустили мой вопрос насчёт "седьмого колена".
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:09

  vitaliian написав:
Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.

«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал.
https://t.me/babel/25603


ага, так и будет :mrgreen:
Соловьиный помет призвал мобилизовать еще 2-3млн (из них 1,5 млн в сухопутные войска)
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:15

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Т.е. верна библия - "до седьмого колена"?
декларативно (на бумаге). Де факто пока не придумали как конвертировать "ответственность поколений" в что то морально или материально весомое. Польша до сих пор что то требует от Германии. Германия в ответ посылает Польшу к Гитлеру и русскому кораблю.

Та нє - це поляки вирішили протролити німців . За обіцяні танки , яких так і не дочекалися .
А нашим , наприклад , в"язням та вивезеним на роботи виплачували не так вже й давно гроші . Валютою . Тобто виплачували не винні - а фактично їх внуки чи правнуки...
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:19

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Простите, но связь с реальностью теряете именно Вы. И игнорируете факты.
Вспомните, что после остановки СП-1 под предлогом ремонта насосов, который невозможен из-за 1-го (или 2-го?) пакета санкций, Германия обращалась к Канаде с просьбой о поставках (что нарушало санкции). В результате Канада произвела поставку в Германию, а Германия уже предлагала получить РФ. После чего уже РФ начала с глупыми (?, особо не разбирался, т.к. суть была ясна) объяснениями отказываться от них.
Я это к чему. Европа (там была задействована не только Германия) частично отказывалась от введенных самой же Европой санкций, испугавшись прекращения поставок газа.

Кроме того, к моменту остановки СП-1 Европа уже приняла решение об отказе от росс. газа к концу года. Так что о потере "надійного партнера-покупця газу" говорить можно, но это произошло не из-за остановки СП-1 Россией, а исключительно благодаря российской агрессии.

Да и риторика Шольца как и помощь Германии изменились постепенно и заметно позже. Но и сегодня Германия не решается поставить нам танки. И Патриоты тоже, несмотря на то, что США уже, вроде, собираются это сделать.
Хронологию событий, уж простите, восстанавливать не буду, если хотите, займитесь, увидите сами.

Які факти?
Діло було так: РФ зупинила(частково) СП-1 тому що зламалась турбіна. Турбіна поїхала на ремонт в Канаду. Але Канада вже ввела санкції проти РФ і не могла віддати ту турбіну. Але Канада прогнулась і все-таки віддала ту турбіну, але РФ так і не відновила поставки, що і слід було очікувати.
Але яке значення маю ці нюанси?
Так. Європа реально боялась наслідків. І що?
путін від погроз перейшов до дій і саме це є тупорило. Погрози відключити - це норм. Дії - це вистріл собі в ногу.
Ні. Газова залежність величезна, набагато більша ніж нафтова Якщо по нафті договирись на 10 місяці війни, по по газу ще б 2 роки домовлялись би і то не про поставки а про ціну.
Саме односторонні, безпричинні відключення газу чітко сказали Європі що з путіним треба рвати.
Так, поступово звичайно. Але впевнений що саме відключення газу/підрив СП були ключовими моментами.

1. РФ тогда "відновила поставки", правда, в меньшем объёме.
2. Некоторые страны уже отказались от росс. газа. Польша и, по-моему, Болгария предупредили, что после окончания действующих контрактов в декабре не будут их возобновлять. Согласен, что это не основные потребители.
Остальные начали искать других поставщиков (в основном СПГ) и уменьшать закупки в РФ.
3. Вспомните, пожалуйста, историю с запретом перевода валюты РФ, в связи с этим требование России оплаты газа в рублях. Некоторые компании отказались т поставки были прекращены.
4. По нефти договорились значительно раньше. На 10-й месяц договорились об ограничении цены.

Можно, конечно, назвать ошибочные решения тупорылыми, но последствия решения проявляются только впоследствии. Заранее это неизвестно. Европа вполне могла "испугаться" и пойти на уступки. Но Европа оказалась более стойкой, чем рассчитывала РФ.
Ваши выводы это уже из серии: " Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом".
На этом, с Вашего разрешения, обсуждение закончу. Хочется Вам считать противника просто тупорылым, Ваше право. Вот только недооценка противника может дорого обходиться. К счастью, наши с вами оценки не влияют на действия руководства государств.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Камикадзе написав:Смертная казнь за убийства была еще в законах Хаммурапи за 1750 лет до нашей эры.
извините, что пишу общеизвестные вещи, но нацистским преступникам вменялось: " общий план или заговор в целях совершения преступлений против мира; преступления против мира; военные преступления; преступления против человечности".

Этих понятий (соответственно, и наказания за них) не было не то, что у Хаммурапи, но и в европейских законодательствах того времени. Именно поэтому, решения трибунала не были юридическими, главных нацистских преступников судили исходя из политической целесообразности.

  Камикадзе написав:Вы таким и не ответили считаете ли верным свое высказывание о виновности новорожденных

мне кажется, это уже написано достаточное число раз, но специально для вас продублирую:
- нет никакого "моего высказывания"
- тезис о "коллективной вине немецкого народа за преступления режима" зафиксирован в итоговых материалах Потсдамской конференции.

Лично вы с таким подходом можете не соглашаться, но это не имеет какого-либо значения. Переписывать решения 1945 года несколько поздновато.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:06

  Дюрі-бачі написав:vitaliian В ідеалі б звісно як ПДВ ввести окремий пункт "Репарації".
Але пересічний однозначно помітить коли закінчиться ЗВР і піде гіпрерінфляція

Вот я об этом. Если просто будут межгосударственные расчеты, ни о каком принятии ответственности пэрэсичным русским речи не будет. Люди через год они вообще забудут с кем воевали и зачем.

  Puente написав:А нашим , наприклад , в"язням та вивезеним на роботи виплачували не так вже й давно гроші . Валютою . Тобто виплачували не винні - а фактично їх внуки чи правнуки
да это я в курсе, два транша 400 марок было, это ещё до евро. Но теперь ситуация иная, на принудительные работы вроде никого не отправляют, но идея хорошая если персонально каждому украинцу поступит 10куе в счёт репараций, по крайней мере тем, кто не выехал на период войны. А репарации которые просто упадут в бюджет, растворятся в откатах, зарплатах чиновников, консультационных услугах и прочей дребедени. Центральной власти денег давать нельзя.

  juristkostya написав:эээ... слово "налоги" знакомо
куда ваши налоги идут вам известно?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:47

"В плен ВСУ готовы сдаться более 4300 оккупантов", – об этом сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.
https://t.me/voynareal/45318
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:51

  vitaliian написав:
"В плен ВСУ готовы сдаться более 4300 оккупантов", – об этом сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.
https://t.me/voynareal/45318

Они очень хотят, но мы им строго отказываем. Дошло до того, что на наших блокпостах очереди образовались с мордобоем типа "ты здесь не стоял".
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:54

  vitaliian написав:
Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.

«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал.
https://t.me/babel/25603

Вот полный оригинал интервью, а не вижимки, кому как хочется
https://www.economist.com/zaluzhny-transcript
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:58

  _Mykola_ написав:
  vitaliian написав:
Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.

«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал.
https://t.me/babel/25603

Вот полный оригинал интервью, а не вижимки, кому как хочется
https://www.economist.com/zaluzhny-transcript

Любители песен просят Кабзона дать на бис еще один концерт в северных областях Украины
antey1969
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