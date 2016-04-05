Аналіз інтерв’ю з генералом Валерієм Залужним видавництву The Economist. Частина 1.Першоджерело.Для коректних цитат українською я використав переклад Mortis Aeterna. Некоректних трактувань в них я не побачив. Як завжди - чудова робота.Базове. Аудиторія інтерв'ю - західні політики, військові, громадськість. Які не повинні навіть починати думати, що війна вже неминуче йде до перемоги України і допомагати можна кволо.Я виділяю у матеріалі дві ключові теми і єдине головне завдання. Тема № 1 - Стратегічний план Росії та те, що нам треба щоб його руйнувати. Тема № 2 - Стратегічний план України та те, що нам треба щоб його реалізувати. Обидві теми об'єднує одне - відповідь: Нам потрібна зброя, щоб перемогти. І її все ще недостатньо. Ми маємо достатньо людей і волі, але нам потрібна зброя.Тема № 1. Стратегічний план Росії.Ключові цитати з цієї теми:1. “... вони мали тримісячний запас ресурсів для того, щоб досягти своїх цілей. Те, що вони вичерпали ці ресурси … не досягнувши практично ніякого результату, свідчить про те, що їхня позиція була обрана неправильно…”2. “Вони хотіли взяти Київ. З військової точки зору це було правильне рішення - найпростіший спосіб досягти своєї мети. Я б вчинив так само”.3. “Я добре знаю Герасімова (не особисто, звичайно). У нього не було іншого виходу. Він сконцентрувався на Донбасі, щоб зберегти ті ресурси, які у нього залишилися. На сьогоднішній день ситуація на Донбасі непроста. Але стратегічно це безвиграшна ситуація для російської армії”4. “Тому, скоріш за все, вони шукають способи зупинити [бойові дії] і отримати паузу …. Їм це потрібно з однією простою метою: їм потрібен час, щоб зібрати ресурси і створити новий потенціал, щоб вони могли продовжувати виконувати свої цілі”5. “...вони роблять все можливе, щоб не дати нам перегрупуватися і завдати удару самим. __ як і під час Другої світової війни, я в цьому не сумніваюся, швидше за все, десь за Уралом готують нові ресурси. Вони 100% готуються. Боєприпаси готуються, не дуже хороші, але все ж таки. Це не будуть ті ресурси, які могли б бути за два роки перемир'я. Вони будуть паршиві, і бойовий потенціал буде дуже, дуже низьким, навіть якщо вони наберуть ще мільйон людей в армію, щоб жбурляти гарматне м'ясо, як це робив Жуков, це все одно не принесе бажаного результату”6. “Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. ____ Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн. чоловік... Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю жодних сумнівів, що вони знову підуть на Київ”Панічне трактування: “200 тисяч російських солдатів підуть на Київ, а потім ще мільйон! В них дофіга зброї! А нам не допоможуть!”Адекватне трактування:Росіяни - раби. Вони будуть воювати, незважаючи на погане оснащення. Не треба недооцінювати їх небезпеку. Вони готують 200 000 солдатів для українського фронту. Не треба недооцінювати ризики. Один з ризиків - спроба повторити наступ на Київ.Як і будь-який нормальний генерал, Залужний виходить з найгіршого. Але враховуючи, що довжина нашого фронту - сотні кілометрів, ці 200.000 будуть розвиватися по всій довжині і більша частина їх “згорить” на Донбасі та півдні. Наразі жодного угрупування, що може ефективно наступати з Білорусі на Захід чи з Білорусі і Росії на Київ - нема.Маленьке особисте обурення: Де, де сказано, що саме 200.000 солдатів підуть на Київ? І англійською, і українською побудова речень дуже чітка: 1. Росіяни готують 200 000 солдатів. 2. Залужний впевнений, що росіяни спробують ще раз піти на Київ. Де сказано, що всі 200.000 на Київ? Та ще з Білорусі? Цього в тексті взагалі НЕМАЄ.Залужний сам підкреслює кілька разів, що російська ставка на кількість НЕ СПРАЦЮЄ. Хоча нам це буде дорого коштувати ЯКЩО НЕ БУДЕ НЕОБХІДНОЇ ЗБРОЇ.Аналіз інтерв’ю з генералом Валерієм Залужним видавництву The Economist. Частина 2.Початок тут.Тема № 2. Стратегічний план Україна та зброя. Це - власне - головна тема і головний меседж цього матеріалу.1. Питання з Росією треба вирішувати сьогодні, але потрібні ресурси.• “Ми вже зрозуміли через низку операцій, що головне - не боятися цього ворога… І в жодному разі не відкладати це на завтра, бо будуть проблеми. Для того, щоб це зробити, потрібні ресурси”• “… мені потрібні ресурси … 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді … абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого”• “У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні БМП, БТРи. І нам потрібні боєприпаси. Зверніть увагу, я зараз не говорю про винищувачі F-16.” Але говорить))• “Чи адаптувалися російські війська до «Хаймарсів»? - Так. Вони відійшли на відстань, до якої не можуть дотягнутися «Хаймарси» А у нас немає нічого більш далекобійного”.2. Про стратегічні завдання.• “Тому наше завдання зараз - втриматися. Наше завдання - дуже чітко моніторити за допомогою наших партнерів, що там відбувається, куди вони готуються”• “...друге стратегічне завдання - підготуватися до цієї війни, яка може розпочатися в лютому. Щоб мати можливість вести війну зі свіжими силами і резервами…”• “Є ще третє, дуже важливе для нас завдання, третє стратегічне завдання…Це протиракетна оборона і протиповітряна оборона. На мою особисту думку, я не є експертом з енергетики, але мені здається, що ми знаходимося на межі…”.3. Про Крим. “...для того, щоб вийти до кордонів Криму, на сьогоднішній день нам потрібно подолати відстань 84 км до Мелітополя. … Мелітополь дасть нам повний вогневий контроль сухопутного коридору … Чому я вам про це говорю? Тому що це повертається до моєї попередньої тези про ресурси…”• Залужний чітко озвучив скільки треба зброї, щоб вийти на рубежі 23 лютого. Вийдемо на рубежі 23 лютого - будемо говорити далі.• Генерал прямо говорить, що нам потрібні більш далекобійні ракети для “Хаймарсів”.• Про ППО ще є блок з розрахунками, але там очевидний висновок - нам треба більше сучасного ППО. Бесіда відбулася 3 грудна - а вже після цього було анонсовано постачання європейського та американського ППО. Тому не бачу сенсу ще раз це розбирати.Від себе додам про Крим. Ми не можемо покладатися у питанні звільнення Криму тільки на грубу силу. Нам потрібні (неминучі) процеси деградації російської армії (вони вже йдуть), російського режиму.Загальні висновки:1. Ще раз - цільова аудиторія цього інтерв'ю: перший рівень - іноземні уряди, експерти і громадськість - їм доносили ключовий меседж; другий рівень - російські аналітики - які будуть шукати в його відповідях наші плани. Українці - не ЦА цього інтерв'ю. Не ображайтесь. Те, що Залужний лякає Захід страшною Росією, у якої безмежні ресурси за Уралом і проводить аналогії з Другою Світовою - правильно.2. Зі своїм завданням Залужний впорався. У цьому інтерв'ю Валерій Залужний дуже докладно розповів, що він дуже знає про плани ворога (і реальні, і гіпотетичні - спробу повторити наступ на Київ). І не розповів взагалі нічого про наші.3. Єдиний меседж цього інтерв'ю, який треба сприймати буквально - ДАЙТЕ НАМ ЩЕ ЗБРОЇ. Пан генерал не давав вам команди панікувати. Він сказав лише одне - якщо нам не дадуть зброї, будуть страждати цивільні і військові.4. Так, ворог деградує, його армія економіка прямує до катастрофи. Але не час розслабитися. Попереду ще багато випробувань на фронті, в тилу, у дипломатів та політиків. Багато крові. Багато руйнувань. Але ми готові: до спроб атакувати Київ, до ризиків з боку Білорусі, до ризиків російської мобілізації. Ми готові наразі до всього. Головне - щоб нам давали зброю.Не панікуємо. Готуємось. Читаємо уважно. Переможем