ЛАД написав:Т.е. верна библия - "до седьмого колена"?
декларативно (на бумаге). Де факто пока не придумали как конвертировать "ответственность поколений" в что то морально или материально весомое. Польша до сих пор что то требует от Германии. Германия в ответ посылает Польшу к Гитлеру и русскому кораблю.
Та нє - це поляки вирішили протролити німців . За обіцяні танки , яких так і не дочекалися . А нашим , наприклад , в"язням та вивезеним на роботи виплачували не так вже й давно гроші . Валютою . Тобто виплачували не винні - а фактично їх внуки чи правнуки...
Виплачували цивільному населенню,яке постраждало, а не солдатам. І ще якась заморочка була з країною проживання-моя бабуся з дітьми була в Києві під окупацією. Якби вона жила не в СССР на момент, коли Німеччина в котрий раз їх виплачувала, то теж би отримала.
Seit dem 24. Februar 2022 sind allein nach Deutschland mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine geflohen. Viele ukrainische Geflüchtete nehmen inzwischen aktiv am Leben in Deutschland teil: 17 Prozent sind in Deutschland bereits erwerbstätig, die Hälfte besucht einen Sprachkurs, und 60 Prozent leben in einer eigenen Wohnung.
Мені теж здалася цифра 600+тис у окремому житлі нереальною (це 200-300 тис квартир), але... Я вважаю, що це не "власні", а просто "окремі" квартири (тобто тимчасові). Чи якісь хостели.
prodigy написав:Польща відмовилась підтримувати пакетну угоду Євросоюзу, одним з пунктів якої є виділення 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні у 2023 році.
Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів. Виявилось, що Польщу не влаштовує останній пункт документа - встановлення мінімальної ставки податку на прибуток великих корпорацій в розмірі 15%.
Вето відкликали. Польща окрім податку, якби хотіла жосткіших санкцій для раші:
Po kilkudziesięciu godzinach Polska odwołała swoje weto w Brukseli https://wyborcza.pl/7,75399,29267983,po ... 1-L.1.duzy Pojawiły się domysły (niepotwierdzone oficjalnie przez Warszawę), że używamy tego narzędzia nacisku m.in. po to, by uzyskać lepsze zapisy sankcyjne w dziewiątym pakiecie restrykcji wobec Rosji, przy którym Polska i państwa bałtyckie od kilku dni ostro spierają się z krajami unijnego Zachodu. Chodzi m.in. o „prawne wyjaśnienia" do już wcześniej nałożonych sankcji, które jednoznacznie potwierdzałyby prawo unijnych portów do obsługi ładunków z rosyjską żywnością i nawozami.