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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3012301330143015>
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Ты обоср*лся!" Соловьев накинулся на Гиркина в прямом эфире


ЖабоГадюгинг
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:42

Цікава статистика по Німеччині

60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:45

  Puente написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Т.е. верна библия - "до седьмого колена"?
декларативно (на бумаге). Де факто пока не придумали как конвертировать "ответственность поколений" в что то морально или материально весомое. Польша до сих пор что то требует от Германии. Германия в ответ посылает Польшу к Гитлеру и русскому кораблю.

Та нє - це поляки вирішили протролити німців . За обіцяні танки , яких так і не дочекалися .
А нашим , наприклад , в"язням та вивезеним на роботи виплачували не так вже й давно гроші . Валютою . Тобто виплачували не винні - а фактично їх внуки чи правнуки...

Виплачували цивільному населенню,яке постраждало, а не солдатам. І ще якась заморочка була з країною проживання-моя бабуся з дітьми була в Києві під окупацією. Якби вона жила не в СССР на момент, коли Німеччина в котрий раз їх виплачувала, то теж би отримала.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:55

  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383

Что значит "собственное жилье"? Ссилку не откривала- єто ваша трактовка или блохер( какчастобивает) - простоблохер
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:56

Повний переклад оригіналу інтерв'ю Залужного:
https://www.patreon.com/posts/75950721?pr=true
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:04

  Wisznia2021 написав:
  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383

Что значит "собственное жилье"? Ссилку не откривала- єто ваша трактовка или блохер( какчастобивает) - простоблохер

Блогер лише переклав.
Це результати опитування (11000 ос.) в Німеччині.
Ось німецьке посилання:
https://www.welt.de/vermischtes/weltges ... eiben.html

Що ж малось на увазі, я не можу знати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:18

  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383

И где там по ссылке, что получили собственное жилье ?

Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.


Ну когда ты уже начнешь анализировать информацию, а не вываливать всякое гавно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:32

  detroytred написав: Блогер лише переклав.
Це результати опитування (11000 ос.) в Німеччині.
Ось німецьке посилання:
https://www.welt.de/vermischtes/weltges ... eiben.html
Що ж малось на увазі, я не можу знати.

В цьому посиланні є все, окрім 60% власного житла.
Але в кінці цієї статті є інше посилання
https://www.diw.de/de/diw_01.c.861994.d ... d_mit.html
Seit dem 24. Februar 2022 sind allein nach Deutschland mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine geflohen. Viele ukrainische Geflüchtete nehmen inzwischen aktiv am Leben in Deutschland teil: 17 Prozent sind in Deutschland bereits erwerbstätig, die Hälfte besucht einen Sprachkurs, und 60 Prozent leben in einer eigenen Wohnung.


Мені теж здалася цифра 600+тис у окремому житлі нереальною (це 200-300 тис квартир), але... Я вважаю, що це не "власні", а просто "окремі" квартири (тобто тимчасові). Чи якісь хостели.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Польща відмовилась підтримувати пакетну угоду Євросоюзу, одним з пунктів якої є виділення 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні у 2023 році.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів. Виявилось, що Польщу не влаштовує останній пункт документа - встановлення мінімальної ставки податку на прибуток великих корпорацій в розмірі 15%.

Вето відкликали.
Польща окрім податку, якби хотіла жосткіших санкцій для раші:
Po kilkudziesięciu godzinach Polska odwołała swoje weto w Brukseli https://wyborcza.pl/7,75399,29267983,po ... 1-L.1.duzy
Pojawiły się domysły (niepotwierdzone oficjalnie przez Warszawę), że używamy tego narzędzia nacisku m.in. po to, by uzyskać lepsze zapisy sankcyjne w dziewiątym pakiecie restrykcji wobec Rosji, przy którym Polska i państwa bałtyckie od kilku dni ostro spierają się z krajami unijnego Zachodu. Chodzi m.in. o „prawne wyjaśnienia" do już wcześniej nałożonych sankcji, które jednoznacznie potwierdzałyby prawo unijnych portów do obsługi ładunków z rosyjską żywnością i nawozami.

Щодо ФРН: https://iab.de/ukrainische-gefluechtete ... hland-mit/
Українське резюме https://doku.iab.de/grauepap/2022/ueber ... te_ukr.pdf
74 % опитаних проживають у приватному житлі, лише 9 % – у спільному житлі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:59

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:
"В плен ВСУ готовы сдаться более 4300 оккупантов", – об этом сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.
https://t.me/voynareal/45318

Они очень хотят, но мы им строго отказываем. Дошло до того, что на наших блокпостах очереди образовались с мордобоем типа "ты здесь не стоял".

из Германии оно видней, правда?
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