из Германии оно видней, правда?[/quote]
вас просто умудренный жизнью человек подстебнул, а Вы не поняли
к сожалению реалии как происходят эти процессы , совсем далеки от информации в ТГ. В плен попадает в лучшем случаи 1 из 5 желающих.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:07
из Германии оно видней, правда?[/quote]
вас просто умудренный жизнью человек подстебнул, а Вы не поняли
к сожалению реалии как происходят эти процессы , совсем далеки от информации в ТГ. В плен попадает в лучшем случаи 1 из 5 желающих.
Додано: Чет 15 гру, 2022 22:13
Гівно - це, що в тебе лл'ється з рота.
А така незначна помилка блогера в перекладі і тим паче розміщення мною такого! посилання (нехай і з цією незначною помилкою) ніяким чином не є чимось критичним (або тим більше "гавном", як ти тупо оцінив).
Краще рахуй відповіді на повідомлення або граматичні помилки. Там в тебе хоч трошки більше до реальності. В твоєму тупому бажанні знайти хоч якісь огріхи в мене.
Коротше -- не тупи з перебільшеннями. Всі можуть помилятися. На те й спілкування, щоб виправляти в таких випадках.
Але твої тупі оцінки дрібних помилок явно з іншої опери.
Додано: Чет 15 гру, 2022 22:17
Я бы сказал, что процент беженцев живущих отдельно (ясное дело, что не в своем, но в Германии это общепринятая практика) значительно больше.
Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи, на отдельные банально не хватает соц. выплат.
Додано: Чет 15 гру, 2022 22:21
Да я статтю розмістив більше в плані не стосовно житла, а даних з опитування, як бачать відношення оті біженці. Та ін.: повернення додому...
Це більш важливо.
Додано: Чет 15 гру, 2022 22:42
Це якщо дві окремих людини назвать двома сім`ями то так можна зробить, а якщо саме 2 сім`ї, то наврядчи.
I скільки соціальних коштів надають на аренду житла скажимо на сім`ю з трох людей у якомусь Köln?
Додано: Чет 15 гру, 2022 22:44
Додано: Чет 15 гру, 2022 22:51
Меня больше всего удивило, что на такое количество беженцев (да еще с учетом вашего замечания) хватает свободного жилья. При том, что много эмигрантов прибыло из других регионов.
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