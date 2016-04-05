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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3012301330143015
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:07

из Германии оно видней, правда?[/quote]
вас просто умудренный жизнью человек подстебнул, а Вы не поняли
к сожалению реалии как происходят эти процессы , совсем далеки от информации в ТГ. В плен попадает в лучшем случаи 1 из 5 желающих.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:13

  pesikot написав:
  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383

И где там по ссылке, что получили собственное жилье ?

Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.


Ну когда ты уже начнешь анализировать информацию, а не вываливать всякое гавно

Гівно - це, що в тебе лл'ється з рота.
А така незначна помилка блогера в перекладі і тим паче розміщення мною такого! посилання (нехай і з цією незначною помилкою) ніяким чином не є чимось критичним (або тим більше "гавном", як ти тупо оцінив).

Краще рахуй відповіді на повідомлення або граматичні помилки. Там в тебе хоч трошки більше до реальності. В твоєму тупому бажанні знайти хоч якісь огріхи в мене.

Коротше -- не тупи з перебільшеннями. Всі можуть помилятися. На те й спілкування, щоб виправляти в таких випадках.
Але твої тупі оцінки дрібних помилок явно з іншої опери.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:17

  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383

Я бы сказал, что процент беженцев живущих отдельно (ясное дело, что не в своем, но в Германии это общепринятая практика) значительно больше.
Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи, на отдельные банально не хватает соц. выплат.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:21

  antey1969 написав:
  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383

Я бы сказал, что процент значительно больше.
Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи, на отдельные банально не хватает соц. выплат.

Да я статтю розмістив більше в плані не стосовно житла, а даних з опитування, як бачать відношення оті біженці. Та ін.: повернення додому...
Це більш важливо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:42

  antey1969 написав:Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи

Це якщо дві окремих людини назвать двома сім`ями то так можна зробить, а якщо саме 2 сім`ї, то наврядчи.
на отдельные банально не хватает соц. выплат.

I скільки соціальних коштів надають на аренду житла скажимо на сім`ю з трох людей у якомусь Köln?
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:44

  Wisznia2021 написав:Виплачували цивільному населенню,яке постраждало, а не солдатам. І ще якась заморочка була з країною проживання

Виплачували тім, кого примусово вивезли на роботу до Німеччини.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:51

  antey1969 написав:
  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383
Я бы сказал, что процент беженцев живущих отдельно (ясное дело, что не в своем, но в Германии это общепринятая практика) значительно больше.
Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи, на отдельные банально не хватает соц. выплат.

Меня больше всего удивило, что на такое количество беженцев (да еще с учетом вашего замечания) хватает свободного жилья. При том, что много эмигрантов прибыло из других регионов.
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