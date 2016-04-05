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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3013301430153016>
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:17

  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383

Я бы сказал, что процент беженцев живущих отдельно (ясное дело, что не в своем, но в Германии это общепринятая практика) значительно больше.
Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи, на отдельные банально не хватает соц. выплат.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:21

  antey1969 написав:
  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383

Я бы сказал, что процент значительно больше.
Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи, на отдельные банально не хватает соц. выплат.

Да я статтю розмістив більше в плані не стосовно житла, а даних з опитування, як бачать відношення оті біженці. Та ін.: повернення додому...
Це більш важливо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:42

  antey1969 написав:Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи

Це якщо дві окремих людини назвать двома сім`ями то так можна зробить, а якщо саме 2 сім`ї, то наврядчи.
на отдельные банально не хватает соц. выплат.

I скільки соціальних коштів надають на аренду житла скажимо на сім`ю з трох людей у якомусь Köln?
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:44

  Wisznia2021 написав:Виплачували цивільному населенню,яке постраждало, а не солдатам. І ще якась заморочка була з країною проживання

Виплачували тім, кого примусово вивезли на роботу до Німеччини.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:51

  antey1969 написав:
  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383
Я бы сказал, что процент беженцев живущих отдельно (ясное дело, что не в своем, но в Германии это общепринятая практика) значительно больше.
Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи, на отдельные банально не хватает соц. выплат.

Меня больше всего удивило, что на такое количество беженцев (да еще с учетом вашего замечания) хватает свободного жилья. При том, что много эмигрантов прибыло из других регионов.
Помню, что еврейские эмигранты месяцами и годами ждали подходящего варианта.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 15 гру, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 23:04

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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:12

  Water написав:
  Wisznia2021 написав:Виплачували цивільному населенню,яке постраждало, а не солдатам. І ще якась заморочка була з країною проживання

Виплачували тім, кого примусово вивезли на роботу до Німеччини.

И евреям, как тем кто сбежал в тыл от наступления нациков, так и узникам лагерей гетто...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 01:05

  Water написав:
  Wisznia2021 написав:Виплачували цивільному населенню,яке постраждало, а не солдатам. І ще якась заморочка була з країною проживання

Виплачували тім, кого примусово вивезли на роботу до Німеччини.

Не только. Там було декілька категорій.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 01:08

  Water написав:I скільки соціальних коштів надають на аренду житла скажимо на сім`ю з трох людей у якомусь Köln?

:)))) Думаю, в " у якомусь Köln' треба, в принципі, спочатку знайти вільне житло ще й не за всі гроші світу.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 01:17

  Starikan написав:
  antey1969 написав:
  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383
Я бы сказал, что процент беженцев живущих отдельно (ясное дело, что не в своем, но в Германии это общепринятая практика) значительно больше.
Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи, на отдельные банально не хватает соц. выплат.

Меня больше всего удивило, что на такое количество беженцев (да еще с учетом вашего замечания) хватает свободного жилья. При том, что много эмигрантов прибыло из других регионов.
Помню, что еврейские эмигранты месяцами и годами ждали подходящего варианта.

Ну как свободного жилья?- бывшая гостиница в селе или в маленьком городке (50-60 км от города на 800 тис чел), которая не выдержала ковида. Или, то, что вижу: люди сделали это своим бизнесом- строят на скорую руку дома на продажу или переделывают бывшие общаги или админ здания конкретно под сдачу. Как у нас, только масштабы меньше. Местная власть( или красный крест) арендует эти бывшие общаги/ гостиницы у собственника и расселяет туда беженцев.
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