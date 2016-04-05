Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.
«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал. https://t.me/babel/25603
Аналіз інтерв’ю з генералом Валерієм Залужним видавництву The Economist. .........
Большая просьба - не надо давать выжимки для младенцев, которые не научились жевать сами. Трактовки автора кое в чём отличаются от того, что говорил Залужный в оригинале. Объём материала за счёт трактовок больше, чем оригинальный текст. Так что лучше прочитать оригинал.