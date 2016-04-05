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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3013301430153016
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 03:02

  _Mykola_ написав:
  vitaliian написав:
Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.

«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал.
https://t.me/babel/25603

Вот полный оригинал интервью, а не вижимки, кому как хочется
https://www.economist.com/zaluzhny-transcript

Спасибо за ссылку.
Очень толковое интервью.
Там же есть интервью с Сырским https://www.economist.com/syrsky-interview. Там короче и меньше, но суть та же.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 03:13

  vitaliian написав:
  _Mykola_ написав:Вот полный оригинал интервью, а не вижимки, кому как хочется
https://www.economist.com/zaluzhny-transcript

вот выжимки для тех кто не любит оригинал
Аналіз інтерв’ю з генералом Валерієм Залужним видавництву The Economist. .........

Большая просьба - не надо давать выжимки для младенцев, которые не научились жевать сами.
Трактовки автора кое в чём отличаются от того, что говорил Залужный в оригинале.
Объём материала за счёт трактовок больше, чем оригинальный текст. Так что лучше прочитать оригинал.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 03:55

  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383

Интересные данные, подтверждающие высказывавшиеся здесь опасения о вероятном значительном количестве "невозвращенцев". Скорее всего, со временем их доля будет расти. А после отмены запрета на выезд мужчинам количество выехавших увеличится за счёт мужей/сыновей остающихся там женщин. Единственное замечание - "собственное жилье". Термин неточный. Точнее, видимо, - "отдельное жильё" или как-то так. В смысле, что не живут в каких-нибудь лагерях для беженцев.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 04:03

  Starikan написав:
  antey1969 написав:
  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383
Я бы сказал, что процент беженцев живущих отдельно (ясное дело, что не в своем, но в Германии это общепринятая практика) значительно больше.
Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи, на отдельные банально не хватает соц. выплат.

Меня больше всего удивило, что на такое количество беженцев (да еще с учетом вашего замечания) хватает свободного жилья. При том, что много эмигрантов прибыло из других регионов.
Помню, что еврейские эмигранты месяцами и годами ждали подходящего варианта.

Есть достаточно много людей, проживающих в немецких семьях. Возможно, их тоже рассматривают как "отдельно проживающих".

P.s. Вот как излагает DW:
Это обстоятельство сильно облегчает украинским беженцам поиск жилья. Так, только 9% из них продолжают до сих пор жить в общежитиях, 17% - в гостиницах и пансионах. Все остальные уже нашли себе крышу над головой - либо у родственников, друзей и знакомых, либо имеют отдельную квартиру (60%).

Украинские беженцы на немецком рынке труда
Средний возраст украинских беженцев в Германии - 28 лет. Это моложе, чем в целом население и Украины, и Германии. Уровень образования у них - значительно выше среднего. Высшее имеют 72% опрошенных при 50% в среднем по Украине и 33% - в Германии.

https://www.dw.com/ru/ukrainskie-bezency-v-germanii-kakie-oni/a-64107524
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