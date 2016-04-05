Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.
«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал. https://t.me/babel/25603
Аналіз інтерв’ю з генералом Валерієм Залужним видавництву The Economist. .........
Большая просьба - не надо давать выжимки для младенцев, которые не научились жевать сами. Трактовки автора кое в чём отличаются от того, что говорил Залужный в оригинале. Объём материала за счёт трактовок больше, чем оригинальный текст. Так что лучше прочитать оригинал.
Интересные данные, подтверждающие высказывавшиеся здесь опасения о вероятном значительном количестве "невозвращенцев". Скорее всего, со временем их доля будет расти. А после отмены запрета на выезд мужчинам количество выехавших увеличится за счёт мужей/сыновей остающихся там женщин. Единственное замечание - "собственное жилье". Термин неточный. Точнее, видимо, - "отдельное жильё" или как-то так. В смысле, что не живут в каких-нибудь лагерях для беженцев.
Я бы сказал, что процент беженцев живущих отдельно (ясное дело, что не в своем, но в Германии это общепринятая практика) значительно больше. Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи, на отдельные банально не хватает соц. выплат.
Меня больше всего удивило, что на такое количество беженцев (да еще с учетом вашего замечания) хватает свободного жилья. При том, что много эмигрантов прибыло из других регионов. Помню, что еврейские эмигранты месяцами и годами ждали подходящего варианта.
Есть достаточно много людей, проживающих в немецких семьях. Возможно, их тоже рассматривают как "отдельно проживающих".
P.s. Вот как излагает DW:
Это обстоятельство сильно облегчает украинским беженцам поиск жилья. Так, только 9% из них продолжают до сих пор жить в общежитиях, 17% - в гостиницах и пансионах. Все остальные уже нашли себе крышу над головой - либо у родственников, друзей и знакомых, либо имеют отдельную квартиру (60%).
Украинские беженцы на немецком рынке труда Средний возраст украинских беженцев в Германии - 28 лет. Это моложе, чем в целом население и Украины, и Германии. Уровень образования у них - значительно выше среднего. Высшее имеют 72% опрошенных при 50% в среднем по Украине и 33% - в Германии.