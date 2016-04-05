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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3013301430153016
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 03:02

  _Mykola_ написав:
  vitaliian написав:
Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.

«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал.
https://t.me/babel/25603

Вот полный оригинал интервью, а не вижимки, кому как хочется
https://www.economist.com/zaluzhny-transcript

Спасибо за ссылку.
Очень толковое интервью.
Там же есть интервью с Сырским https://www.economist.com/syrsky-interview. Там короче и меньше, но суть та же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 03:13

  vitaliian написав:
  _Mykola_ написав:Вот полный оригинал интервью, а не вижимки, кому как хочется
https://www.economist.com/zaluzhny-transcript

вот выжимки для тех кто не любит оригинал
Аналіз інтерв’ю з генералом Валерієм Залужним видавництву The Economist. .........

Большая просьба - не надо давать выжимки для младенцев, которые не научились жевать сами.
Трактовки автора кое в чём отличаются от того, что говорил Залужный в оригинале.
Объём материала за счёт трактовок больше, чем оригинальный текст. Так что лучше прочитать оригинал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 03:55

  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383

Интересные данные, подтверждающие высказывавшиеся здесь опасения о вероятном значительном количестве "невозвращенцев". Скорее всего, со временем их доля будет расти. А после отмены запрета на выезд мужчинам количество выехавших увеличится за счёт мужей/сыновей остающихся там женщин. Единственное замечание - "собственное жилье". Термин неточный. Точнее, видимо, - "отдельное жильё" или как-то так. В смысле, что не живут в каких-нибудь лагерях для беженцев.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 04:03

  Starikan написав:
  antey1969 написав:
  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383
Я бы сказал, что процент беженцев живущих отдельно (ясное дело, что не в своем, но в Германии это общепринятая практика) значительно больше.
Просто в дорогих регионах Западной Германии народ часто снимает квартиру на две семьи, на отдельные банально не хватает соц. выплат.

Меня больше всего удивило, что на такое количество беженцев (да еще с учетом вашего замечания) хватает свободного жилья. При том, что много эмигрантов прибыло из других регионов.
Помню, что еврейские эмигранты месяцами и годами ждали подходящего варианта.

Есть достаточно много людей, проживающих в немецких семьях. Возможно, их тоже рассматривают как "отдельно проживающих".

P.s. Вот как излагает DW:
Это обстоятельство сильно облегчает украинским беженцам поиск жилья. Так, только 9% из них продолжают до сих пор жить в общежитиях, 17% - в гостиницах и пансионах. Все остальные уже нашли себе крышу над головой - либо у родственников, друзей и знакомых, либо имеют отдельную квартиру (60%).

Украинские беженцы на немецком рынке труда
Средний возраст украинских беженцев в Германии - 28 лет. Это моложе, чем в целом население и Украины, и Германии. Уровень образования у них - значительно выше среднего. Высшее имеют 72% опрошенных при 50% в среднем по Украине и 33% - в Германии.

https://www.dw.com/ru/ukrainskie-bezency-v-germanii-kakie-oni/a-64107524

P.p.s. https://www.bbc.com/russian/live/news-63749988
Первоначально большинство беженцев надеялись, что смогут быстро вернуться домой. "Они были взволнованы, сидели на чемоданах, и у них не было особого желания отправлять своих детей в немецкую школу", - цитирует DW Наталью Ройслер. Тем более, что дети могли онлайн продолжать обучение в украинской школе.

Но ситуация меняется. Украинские дети по-прежнему могут учиться онлайн, но со временем все меньше детей берут эти уроки после учебного дня в немецкой школе. Как сказала DW эксперт по образованию Джулиана Каракаяли, это еще одно свидетельство того, что многие молодые украинцы решили для себя, что останутся в Германии
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 06:03

  ЛАД написав: Вы пропустили мой вопрос насчёт "седьмого колена".


"Вина" (психологическое отношение лица к содеянному) - это термин, имеющий опреление в законодательстве, непосредственно связанный с личностью обвиняемого. В профессиональной среде выражение "коллективная вина" является нонсенсом. Хотя среди обывателей выражение встречается.

"Ответственность" же это не термин, а всего лишь понятие, а потому может употребляться свободнее. В выражении "до седьмого колена" для юристов больший интерес представляет частица "до": "до седьмого включительно" или седьмого уже не касается? )) Остальное к философам, коим я не являюсь.

ПС. Лишь первую часть своей жизни еще при ссср я посвятил освоению новейшей авиационной техники и переучиванию на нее летчиков из строевых частей (30 лет в льготном исчислении). С 90-х деятельность в правовой сфере (второе высшее) и инвестирование.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 06:08

  ЛАД написав:Большая просьба - не надо давать выжимки
большая просьба мне не указывать, есть функция ЧС, добавили и наслаждайтесь. У нас пока ещё демократия, разные мнения имеют право быть высказаны.

Придёт ваша любимая диктатура, тогда останется на форуме одно мнение и будет вам счастье. Когда вас пинают за "альтернативную позицию", вы огрызаетесь, а сейчас сами повторяете чужие подвиги, может чуть чуть вежливее, но так же оскорбительно (не для меня лично а для чужого мнения в целом)
  ЛАД написав:Так что лучше прочитать оригинал
я где то запрещал читать оригинал? Или (как вы) просил его не размещать? ЛАД не надо судить всех по себе.

Здесь не канал пропаганды и навязывание правильного мнения, а ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА.

Есть мнение Залужного, есть реакция на него. С 80% материалов которые я читаю или даже размещаю здесь я не согласен, но не кидаюсь на каждое чужое мнение, как голодная собака на кость.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 16 гру, 2022 06:35, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 06:20

  ЛАД написав:... А после отмены запрета на выезд мужчинам количество выехавших увеличится за счёт мужей/сыновей остающихся там женщин. ....

Уже не один раз слышал это выражение из разных уст. Только в моем кругу знакомых оно не подтверждается ни на один процент.
Перебрал в голове всех выехавших, кого знал сам или через знакомых. И через знакомых знакомых.
Ну нет ни одного случая, чтоб жена "там", а муж "тут". Повыезжали либо семьями(это не сложно было в первый месяц и для невыездных при наличии желания), либо одинокие бабы, у которых и мужей не было.
Наверняка такие случаи есть, но не думаю, что это массово и повлияет на статистику
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 06:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Арестович заявив, що зараз Збройні сили України наразі налічують близько одного мільйона осіб, які готові воювати зі зброєю в руках. Марк Фейгін...зазначив, що російська окупаційна армія зараз нараховує приблизно 170 тисяч військових. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 80154.html

  Damien написав:Только в моем кругу знакомых оно не подтверждается ни на один процент.
Перебрал в голове всех выехавших, кого знал сам или через знакомых. И через знакомых знакомых.
Ну нет ни одного случая, чтоб жена "там", а муж "тут".

Бачив не раз польську і німецьку статистику по віку, статі біженців і приводив посилання. То жінок зрілого віку на порядок більше як чоловіків.
Взагалі дивно чути від Лібанової, що біженців вона собі думає набагато менше ніж дані ООН чи ще якісь, коли країни, що приймають дають такі деталізовані розклади буквально до особи.
Ой+
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