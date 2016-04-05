Додано: П'ят 16 гру, 2022 06:08

ЛАД написав: Большая просьба - не надо давать выжимки Большая просьба - не надо давать выжимки

ЛАД написав: Так что лучше прочитать оригинал Так что лучше прочитать оригинал

большая просьба мне не указывать, есть функция ЧС, добавили и наслаждайтесь. У нас пока ещё демократия, разные мнения имеют право быть высказаны.Придёт ваша любимая диктатура, тогда останется на форуме одно мнение и будет вам счастье. Когда вас пинают за "альтернативную позицию", вы огрызаетесь, а сейчас сами повторяете чужие подвиги, может чуть чуть вежливее, но так же оскорбительно (не для меня лично а для чужого мнения в целом)я где то запрещал читать оригинал? Или (как вы) просил его не размещать? ЛАД не надо судить всех по себе.Здесь не канал пропаганды и навязывание правильного мнения, а ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА.Есть мнение Залужного, есть реакция на него. С 80% материалов которые я читаю или даже размещаю здесь я не согласен, но не кидаюсь на каждое чужое мнение, как голодная собака на кость.