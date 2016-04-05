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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3014301530163017
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 07:32

  Hotab написав:В повітрі багато стратегічних ракетоносців. Можливий масований удар.

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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:13

Всі стратеги здійснили пуски. Чекаємо.
Hotab
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