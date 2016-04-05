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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3015301630173018>
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 07:32

  Hotab написав:В повітрі багато стратегічних ракетоносців. Можливий масований удар.

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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:13

Всі стратеги здійснили пуски. Чекаємо.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скільки ракет?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

60+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:40

Плюс вже є шахіди.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:20

Газпром впевнено крокує до мінус сто мільярдів кубів по року

За підсумками 11,5 місяців компанія скоротила видобуток газу на 19,6% (на 96,3 млрд куб. м) – до 394,1 млрд куб. м, експорт у країни далекого зарубіжжя – на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м), до 97,8 млрд куб. м. Постачання газу на внутрішній ринок скоротилися на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м).
Газпром впевнено крокує до мінус сто мільярдів кубів по року
https://t.me/sergiinaumovych/5276

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:47

Ще Кінжали. Не розслабляйтесь.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:52

Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного

"Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного - УНІАН) генералом Олександром Сирським, командувачем Сухопутних військ України... Офіційні особи, близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал Залужний не відвідував лінію фронту. Це, кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити", - додає The Economist.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Damien написав:Ну нет ни одного случая, чтоб жена "там", а муж "тут". Повыезжали либо семьями(это не сложно было в первый месяц и для невыездных при наличии желания), либо одинокие бабы, у которых и мужей не было.
Наверняка такие случаи есть, но не думаю, что это массово и повлияет на статистику

Підтверджую. В мене серед знайомих було досить багато випадків, коли жінки з дітьми виїхали, а чоловік лишився. Але практично всі вже повернулися(крім однієї, але там йде до розлучення).
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  detroytred написав:60 процентов украинских беженцев уже получили собственное жилье в Германии и живут отдельно.
https://blog.liga.net/user/vglomozda/article/48383

Интересные данные, подтверждающие высказывавшиеся здесь опасения о вероятном значительном количестве "невозвращенцев". Скорее всего, со временем их доля будет расти. А после отмены запрета на выезд мужчинам количество выехавших увеличится за счёт мужей/сыновей остающихся там женщин. Единственное замечание - "собственное жилье". Термин неточный. Точнее, видимо, - "отдельное жильё" или как-то так. В смысле, что не живут в каких-нибудь лагерях для беженцев.
Так і судячи з усього, що і це житло для них безкоштовне, чи умовно безкоштовне. Як тільки халява скінчиться, картина сильно зміниться
Faceless
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