Газпром впевнено крокує до мінус сто мільярдів кубів по року
За підсумками 11,5 місяців компанія скоротила видобуток газу на 19,6% (на 96,3 млрд куб. м) – до 394,1 млрд куб. м, експорт у країни далекого зарубіжжя – на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м), до 97,8 млрд куб. м. Постачання газу на внутрішній ринок скоротилися на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м). Газпром впевнено крокує до мінус сто мільярдів кубів по року https://t.me/sergiinaumovych/5276
"Дехто в оточенні президента хотів би замінити його (Залужного - УНІАН) генералом Олександром Сирським, командувачем Сухопутних військ України... Офіційні особи, близькі до Зеленського, підкреслюють, що генерал Залужний не відвідував лінію фронту. Це, кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити", - додає The Economist.
Damien написав:Ну нет ни одного случая, чтоб жена "там", а муж "тут". Повыезжали либо семьями(это не сложно было в первый месяц и для невыездных при наличии желания), либо одинокие бабы, у которых и мужей не было. Наверняка такие случаи есть, но не думаю, что это массово и повлияет на статистику
Підтверджую. В мене серед знайомих було досить багато випадків, коли жінки з дітьми виїхали, а чоловік лишився. Але практично всі вже повернулися(крім однієї, але там йде до розлучення).
Интересные данные, подтверждающие высказывавшиеся здесь опасения о вероятном значительном количестве "невозвращенцев". Скорее всего, со временем их доля будет расти. А после отмены запрета на выезд мужчинам количество выехавших увеличится за счёт мужей/сыновей остающихся там женщин. Единственное замечание - "собственное жилье". Термин неточный. Точнее, видимо, - "отдельное жильё" или как-то так. В смысле, что не живут в каких-нибудь лагерях для беженцев.
Так і судячи з усього, що і це житло для них безкоштовне, чи умовно безкоштовне. Як тільки халява скінчиться, картина сильно зміниться