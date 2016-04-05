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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3015301630173018
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 10:09

Damien Напевно це локальне: серед мої знайомих в 60% дружини виїхали, залишивши чоловіків тут. В результаті 40% досі в режимі: дружина там, чоловік тут, 20% чоловіків якось проскочили з дружинами і десь 40% родин тут (тобто повернулась 1/3 дружин).
P.S. розірвані переважно ті родини, де до війни було навпаки: чоловік на заробітках, а дружина вдома. І повернулись переважно дружини найбагатших знайомих, які до війни не працювали.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 16 гру, 2022 10:18, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 10:10

  sashaqbl написав:
  Damien написав:Ну нет ни одного случая, чтоб жена "там", а муж "тут".

Підтверджую. В мене серед знайомих було досить багато випадків, коли жінки з дітьми виїхали, а чоловік лишився. Але практично всі вже повернулися(крім однієї, але там йде до розлучення).

Ну якщо так, один каже, а другий підтверджує, то вже точно. Тільки чомусь німецька статистика кожен тиждень рапортує, що українських дітей все більше в німецьких школах https://www.kmk.org/dokumentation-stati ... raine.html. Від травня до сьогодні ріст зі 120 тис https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/p ... _KW_21.pdf до +200 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/p ... _KW_21.pdf
В ФРН діти не можуть не ходити до школи і не можуть бути самі по собі.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 10:34

Ой+ Багато мігрантів з бідної Словакії чи Мадярщини їдуть до багатої Німеччини.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Ой+ Багато мігрантів з бідної Словакії чи Мадярщини їдуть до багатої Німеччини.

В Угорщині і так б-ть транзитом, мало хто там отримував статус.
Найбільше біженців з України прийняла, звичайно, Польща – там зареєстровано майже 1,5 млн людей.
Трохи більше мільйона українців із початку війни прийняла Німеччина.
На третьому місці за кількістю українських біженців Чехія – там зареєстровано трохи більше ніж 455 тисяч наших громадян. До десятки країн, в які від війни поїхали найбільше українців, також увійшли: Італія (171,5 тисяч), Іспанія (150,4 тисяч), Туреччина (145 тисяч), Британія (141,5 тисяч), Франція (118, 9 тисяч), Словаччина (99,3 тисяч) та Молдова (95,4 тисяч). https://www.slovoidilo.ua/2022/11/08/in ... bizhencziv

Словаччина і до війни заманювала українських дітей безплатним навчанням і утриманням.
Якби там не було, але розказувати про масове повернення не приходиться, навіть якщо чиїсь знайомі так і зробили.
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