Damien Напевно це локальне: серед мої знайомих в 60% дружини виїхали, залишивши чоловіків тут. В результаті 40% досі в режимі: дружина там, чоловік тут, 20% чоловіків якось проскочили з дружинами і десь 40% родин тут (тобто повернулась 1/3 дружин). P.S. розірвані переважно ті родини, де до війни було навпаки: чоловік на заробітках, а дружина вдома. І повернулись переважно дружини найбагатших знайомих, які до війни не працювали.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 16 гру, 2022 10:18, всього редагувалось 4 разів.
Дюрі-бачі написав:Ой+ Багато мігрантів з бідної Словакії чи Мадярщини їдуть до багатої Німеччини.
В Угорщині і так б-ть транзитом, мало хто там отримував статус.
Найбільше біженців з України прийняла, звичайно, Польща – там зареєстровано майже 1,5 млн людей. Трохи більше мільйона українців із початку війни прийняла Німеччина. На третьому місці за кількістю українських біженців Чехія – там зареєстровано трохи більше ніж 455 тисяч наших громадян. До десятки країн, в які від війни поїхали найбільше українців, також увійшли: Італія (171,5 тисяч), Іспанія (150,4 тисяч), Туреччина (145 тисяч), Британія (141,5 тисяч), Франція (118, 9 тисяч), Словаччина (99,3 тисяч) та Молдова (95,4 тисяч). https://www.slovoidilo.ua/2022/11/08/in ... bizhencziv
Словаччина і до війни заманювала українських дітей безплатним навчанням і утриманням. Якби там не було, але розказувати про масове повернення не приходиться, навіть якщо чиїсь знайомі так і зробили.