Дюрі-бачі написав:Ой+ Багато мігрантів з бідної Словакії чи Мадярщини їдуть до багатої Німеччини.
В Угорщині і так б-ть транзитом, мало хто там отримував статус.
Найбільше біженців з України прийняла, звичайно, Польща – там зареєстровано майже 1,5 млн людей. Трохи більше мільйона українців із початку війни прийняла Німеччина. На третьому місці за кількістю українських біженців Чехія – там зареєстровано трохи більше ніж 455 тисяч наших громадян. До десятки країн, в які від війни поїхали найбільше українців, також увійшли: Італія (171,5 тисяч), Іспанія (150,4 тисяч), Туреччина (145 тисяч), Британія (141,5 тисяч), Франція (118, 9 тисяч), Словаччина (99,3 тисяч) та Молдова (95,4 тисяч). https://www.slovoidilo.ua/2022/11/08/in ... bizhencziv
Словаччина і до війни заманювала українських дітей безплатним навчанням і утриманням. Якби там не було, але розказувати про масове повернення не приходиться, навіть якщо чиїсь знайомі так і зробили.
завтра в Великобритании выходит 4х серийный фильм о Литвиненко (в главной роли звезда Давид Теннант) 16 лет Европа сомневалась в том, насколько путин крупный злодей (как далеко злодей может зайти). Многие молодые люди Британии(и остального мира) в 2006 году еще ходили в школу и они не имеют понятия -кто там взрывал дома в москве, кто напал на Грузию(2008), Украину(2014).
Но именно молодежь -население от 18-45 являются активной частью человечества , к сожалению, 70% активности тратится в пустую в соц.сетях на бестолковые лайки (просмотри чужих сторис) и видосики
ЛАД написав:1. РФ тогда "відновила поставки", правда, в меньшем объёме. 2. Некоторые страны уже отказались от росс. газа. Польша и, по-моему, Болгария предупредили, что после окончания действующих контрактов в декабре не будут их возобновлять. Согласен, что это не основные потребители. Остальные начали искать других поставщиков (в основном СПГ) и уменьшать закупки в РФ. 3. Вспомните, пожалуйста, историю с запретом перевода валюты РФ, в связи с этим требование России оплаты газа в рублях. Некоторые компании отказались т поставки были прекращены.
Яке значення мають ці нюанси? РФ в односторонньому порядку, без причини припинила/обмежила поставки. Причому поставки по контракту. Все! З таким постачальником не будуть мати справу.
ЛАД написав:4. По нефти договорились значительно раньше. На 10-й месяц договорились об ограничении цены.
Раніше договорились про що? По-моєму ні про що. Та й обмеження ціни прикольне звичайно, при ціні російської нафти в 45$ обмеження 60$. Мені смішно, вам ні?
ЛАД написав:Можно, конечно, назвать ошибочные решения тупорылыми, но последствия решения проявляются только впоследствии. Заранее это неизвестно. Европа вполне могла "испугаться" и пойти на уступки. Но Европа оказалась более стойкой, чем рассчитывала РФ. Ваши выводы это уже из серии: " Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом". На этом, с Вашего разрешения, обсуждение закончу. Хочется Вам считать противника просто тупорылым, Ваше право. Вот только недооценка противника может дорого обходиться. К счастью, наши с вами оценки не влияют на действия руководства государств.
Ні. Я стверджую що це були саме очікувані последствия. Це не моя думка, це думка експертів яких я слухаю. Причому усіх. Не плутайте тупорилість з "недооценкой противника". Противник може бути тупорилий, але достатньо сильний - саме такою є РФ. Вчора якраз дивився відео в тему(дуже цікаве):
Там Портніков сказав цікаву тезу: ось Навальний бореться з корупцією в РФ. Але це ж абсурдно. Саме корупція РФ є нашим спасінням. Якби не їх корупція нам був би капець, та половині Європи напевно прийшов би капець. І аналогічно про нашу дискусію: якби їх рішення не були тупорилі ми б програли війну.
Water написав:I скільки соціальних коштів надають на аренду житла скажимо на сім`ю з трох людей у якомусь Köln?
))) Думаю, в " у якомусь Köln' треба, в принципі, спочатку знайти вільне житло ще й не за всі гроші світу.
Загуглив, один з сайтів показує таке: 1.250 Mietwohnungen in Köln
Там больше проблема не найти, а чтобы тебе сдали. Знакомый ИТ месяц пытался снять как раз в Kölnе, там арендодатели еще конкурс устраивают кого к себе пустить ) В его случае проблемой были 2 детей. Только с 5 попытки снял, при том что оплачивал сразу на год.