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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3015301630173018
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 10:34

Ой+ Багато мігрантів з бідної Словакії чи Мадярщини їдуть до багатої Німеччини.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Ой+ Багато мігрантів з бідної Словакії чи Мадярщини їдуть до багатої Німеччини.

В Угорщині і так б-ть транзитом, мало хто там отримував статус.
Найбільше біженців з України прийняла, звичайно, Польща – там зареєстровано майже 1,5 млн людей.
Трохи більше мільйона українців із початку війни прийняла Німеччина.
На третьому місці за кількістю українських біженців Чехія – там зареєстровано трохи більше ніж 455 тисяч наших громадян. До десятки країн, в які від війни поїхали найбільше українців, також увійшли: Італія (171,5 тисяч), Іспанія (150,4 тисяч), Туреччина (145 тисяч), Британія (141,5 тисяч), Франція (118, 9 тисяч), Словаччина (99,3 тисяч) та Молдова (95,4 тисяч). https://www.slovoidilo.ua/2022/11/08/in ... bizhencziv

Словаччина і до війни заманювала українських дітей безплатним навчанням і утриманням.
Якби там не було, але розказувати про масове повернення не приходиться, навіть якщо чиїсь знайомі так і зробили.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

можна вилазити з бункера і йти працювати ? чи ще щось прилетіти може ?
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:40

  yama написав:можна вилазити з бункера і йти працювати ? чи ще щось прилетіти може ?


над країною небо чисте, але є 5-6 літаків в небі біломосковії, тому немає відбою
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:03

завтра в Великобритании выходит 4х серийный фильм о Литвиненко (в главной роли звезда
Давид Теннант)
16 лет Европа сомневалась в том, насколько путин крупный злодей (как далеко злодей может зайти).
Многие молодые люди Британии(и остального мира) в 2006 году еще ходили в школу и они не имеют понятия -кто там взрывал дома в москве, кто напал на Грузию(2008), Украину(2014).

Но именно молодежь -население от 18-45 являются активной частью человечества ,
к сожалению, 70% активности тратится в пустую в соц.сетях на бестолковые лайки (просмотри чужих сторис) и видосики
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:04

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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:10

  ЛАД написав:1. РФ тогда "відновила поставки", правда, в меньшем объёме.
2. Некоторые страны уже отказались от росс. газа. Польша и, по-моему, Болгария предупредили, что после окончания действующих контрактов в декабре не будут их возобновлять. Согласен, что это не основные потребители.
Остальные начали искать других поставщиков (в основном СПГ) и уменьшать закупки в РФ.
3. Вспомните, пожалуйста, историю с запретом перевода валюты РФ, в связи с этим требование России оплаты газа в рублях. Некоторые компании отказались т поставки были прекращены.

Яке значення мають ці нюанси?
РФ в односторонньому порядку, без причини припинила/обмежила поставки. Причому поставки по контракту. Все! З таким постачальником не будуть мати справу.
  ЛАД написав:4. По нефти договорились значительно раньше. На 10-й месяц договорились об ограничении цены.

Раніше договорились про що? По-моєму ні про що.
Та й обмеження ціни прикольне звичайно, при ціні російської нафти в 45$ обмеження 60$. :D :D :D Мені смішно, вам ні?
  ЛАД написав:Можно, конечно, назвать ошибочные решения тупорылыми, но последствия решения проявляются только впоследствии. Заранее это неизвестно. Европа вполне могла "испугаться" и пойти на уступки. Но Европа оказалась более стойкой, чем рассчитывала РФ.
Ваши выводы это уже из серии: " Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом".
На этом, с Вашего разрешения, обсуждение закончу. Хочется Вам считать противника просто тупорылым, Ваше право. Вот только недооценка противника может дорого обходиться. К счастью, наши с вами оценки не влияют на действия руководства государств.

Ні. Я стверджую що це були саме очікувані последствия. Це не моя думка, це думка експертів яких я слухаю. Причому усіх.
Не плутайте тупорилість з "недооценкой противника". Противник може бути тупорилий, але достатньо сильний - саме такою є РФ.
Вчора якраз дивився відео в тему(дуже цікаве):

Там Портніков сказав цікаву тезу: ось Навальний бореться з корупцією в РФ. Але це ж абсурдно. Саме корупція РФ є нашим спасінням. Якби не їх корупція нам був би капець, та половині Європи напевно прийшов би капець.
І аналогічно про нашу дискусію: якби їх рішення не були тупорилі ми б програли війну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:13

  Wisznia2021 написав:
  Water написав:I скільки соціальних коштів надають на аренду житла скажимо на сім`ю з трох людей у якомусь Köln?

:)))) Думаю, в " у якомусь Köln' треба, в принципі, спочатку знайти вільне житло ще й не за всі гроші світу.

Загуглив, один з сайтів показує таке:
1.250 Mietwohnungen in Köln
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:26

  Water написав:
  Wisznia2021 написав:
  Water написав:I скільки соціальних коштів надають на аренду житла скажимо на сім`ю з трох людей у якомусь Köln?

:)))) Думаю, в " у якомусь Köln' треба, в принципі, спочатку знайти вільне житло ще й не за всі гроші світу.

Загуглив, один з сайтів показує таке:
1.250 Mietwohnungen in Köln

Там больше проблема не найти, а чтобы тебе сдали. Знакомый ИТ месяц пытался снять как раз в Kölnе, там арендодатели еще конкурс устраивают кого к себе пустить ) В его случае проблемой были 2 детей. Только с 5 попытки снял, при том что оплачивал сразу на год.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:36

Аналіз інтерв’ю з генералом Валерієм Залужним видавництву The Economist.
.....
На сьогоднішній день ситуація на Донбасі непроста. Але стратегічно це безвиграшна ситуація для російської армії.

Прикольно, але Стрелков-Гіркін сказав те саме фактично слово в слово.
Значить правдивих людей я слухаю. :D :D
andrijk777
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