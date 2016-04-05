andrijk777 написав:Аналіз інтерв’ю з генералом Валерієм Залужним видавництву The Economist.
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На сьогоднішній день ситуація на Донбасі непроста. Але стратегічно це безвиграшна ситуація для російської армії.
Прикольно, але Стрелков-Гіркін сказав те саме фактично слово в слово.
Значить правдивих людей я слухаю.
Нам потрібно ще більше високоточної зброї, ракет, дронів і т.д. Щоб вони й думати перестали про нові спроби лізти далі. Інакше вони будуть закидувати нас мясом роками, і чекати втоми від війни