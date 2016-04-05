над країною небо чисте, але є 5-6 літаків в небі біломосковії, тому немає відбою
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:40
Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:03
завтра в Великобритании выходит 4х серийный фильм о Литвиненко (в главной роли звезда
Давид Теннант)
16 лет Европа сомневалась в том, насколько путин крупный злодей (как далеко злодей может зайти).
Многие молодые люди Британии(и остального мира) в 2006 году еще ходили в школу и они не имеют понятия -кто там взрывал дома в москве, кто напал на Грузию(2008), Украину(2014).
Но именно молодежь -население от 18-45 являются активной частью человечества ,
к сожалению, 70% активности тратится в пустую в соц.сетях на бестолковые лайки (просмотри чужих сторис) и видосики
Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:10
Яке значення мають ці нюанси?
РФ в односторонньому порядку, без причини припинила/обмежила поставки. Причому поставки по контракту. Все! З таким постачальником не будуть мати справу.
Раніше договорились про що? По-моєму ні про що.
Та й обмеження ціни прикольне звичайно, при ціні російської нафти в 45$ обмеження 60$. Мені смішно, вам ні?
Ні. Я стверджую що це були саме очікувані последствия. Це не моя думка, це думка експертів яких я слухаю. Причому усіх.
Не плутайте тупорилість з "недооценкой противника". Противник може бути тупорилий, але достатньо сильний - саме такою є РФ.
Вчора якраз дивився відео в тему(дуже цікаве):
Там Портніков сказав цікаву тезу: ось Навальний бореться з корупцією в РФ. Але це ж абсурдно. Саме корупція РФ є нашим спасінням. Якби не їх корупція нам був би капець, та половині Європи напевно прийшов би капець.
І аналогічно про нашу дискусію: якби їх рішення не були тупорилі ми б програли війну.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:13
Загуглив, один з сайтів показує таке:
1.250 Mietwohnungen in Köln
Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:26
Там больше проблема не найти, а чтобы тебе сдали. Знакомый ИТ месяц пытался снять как раз в Kölnе, там арендодатели еще конкурс устраивают кого к себе пустить ) В его случае проблемой были 2 детей. Только с 5 попытки снял, при том что оплачивал сразу на год.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:36
Прикольно, але Стрелков-Гіркін сказав те саме фактично слово в слово.
Значить правдивих людей я слухаю.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 13:04
Нам потрібно ще більше високоточної зброї, ракет, дронів і т.д. Щоб вони й думати перестали про нові спроби лізти далі. Інакше вони будуть закидувати нас мясом роками, і чекати втоми від війни
Додано: П'ят 16 гру, 2022 13:40
я стрелкова читаю
Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:04
В "Укренерго" оголосили про надзвичайну ситуацію в енергосистемі України станом на 16 грудня 2022 року. Як повідомляється на сайті компанії, внаслідок російських атак з енергооб'єктів сталася втрата 50% споживання об'єднаної енергосистеми України (ОЕС). У зв'язку із цим компанія оголосила про режим системної аварії.
"16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України відбулася втрата понад 50% споживання ОЕС України, що, відповідно до п. 2.4 Кодексу системи передачі, визначає настання режиму системної аварії", - йдеться у повідомленні.
Тож, за правилами ринку, у разі такої значної втрати споживання електросистеми, оголошується надзвичайна ситуація:
"Відповідно до правил ринку (Розділ 9 пп. 9.1.2), повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року".
Оновлено. Згодом в "Укренерго" додали, що режим надзвичайної ситуації запроваджено тільки для учасників ринку електроенергії. Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.
Зазначається, що унаслідок влучань найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. "Енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею", - запевнили в "Укренерго".
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