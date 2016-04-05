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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3016301730183019
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:14

16 грудня російські окупанти влаштували черговий масований обстріл української критичної інфраструктури. Головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що було випущено 76 ракет.

Сили ППО збили 60 ракет. Більшість була направлена по об'єктах у Києві, але з 40 ракет, випущених по столиці, вдалося збити 37 цілей.

«Ракетний терор і спроби пробити повітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю», — заявив Залужний.

Найбільші руйнування зафіксовано у Кривому Розі та Запоріжжі. Крім того, ворог значно зруйнував інфраструктуру Харкова та області, проте для завдання удару по цьому місту окупант використовував ракети C-300 з прикордонних з областю міст росії.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Оновлено. Згодом в "Укренерго" додали, що режим надзвичайної ситуації запроваджено тільки для учасників ринку електроенергії. Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.


і що чекають західні партнери? на 10 мільйонів туристів які приїдуть подивитись на таку дивину як "електроенергія"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:і що чекають західні партнери? на 10 мільйонів туристів які приїдуть подивитись на таку дивину як "електроенергія"

ну 10 мільйонів туристів з України - це просто подарунок для їхніх економік...
sashaqbl
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