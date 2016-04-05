В "Укренерго" оголосили про надзвичайну ситуацію в енергосистемі України станом на 16 грудня 2022 року. Як повідомляється на сайті компанії, внаслідок російських атак з енергооб'єктів сталася втрата 50% споживання об'єднаної енергосистеми України (ОЕС). У зв'язку із цим компанія оголосила про режим системної аварії.
"16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України відбулася втрата понад 50% споживання ОЕС України, що, відповідно до п. 2.4 Кодексу системи передачі, визначає настання режиму системної аварії", - йдеться у повідомленні.
Тож, за правилами ринку, у разі такої значної втрати споживання електросистеми, оголошується надзвичайна ситуація:
"Відповідно до правил ринку (Розділ 9 пп. 9.1.2), повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року".
Оновлено. Згодом в "Укренерго" додали, що режим надзвичайної ситуації запроваджено тільки для учасників ринку електроенергії. Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.
Зазначається, що унаслідок влучань найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. "Енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею", - запевнили в "Укренерго".
16 грудня російські окупанти влаштували черговий масований обстріл української критичної інфраструктури. Головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що було випущено 76 ракет.
Сили ППО збили 60 ракет. Більшість була направлена по об'єктах у Києві, але з 40 ракет, випущених по столиці, вдалося збити 37 цілей.
«Ракетний терор і спроби пробити повітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю», — заявив Залужний.
Найбільші руйнування зафіксовано у Кривому Розі та Запоріжжі. Крім того, ворог значно зруйнував інфраструктуру Харкова та області, проте для завдання удару по цьому місту окупант використовував ракети C-300 з прикордонних з областю міст росії.
prodigy написав:Оновлено. Згодом в "Укренерго" додали, що режим надзвичайної ситуації запроваджено тільки для учасників ринку електроенергії. Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.
і що чекають західні партнери? на 10 мільйонів туристів які приїдуть подивитись на таку дивину як "електроенергія"
Letusrock написав:і що чекають західні партнери? на 10 мільйонів туристів які приїдуть подивитись на таку дивину як "електроенергія"
ну 10 мільйонів туристів з України - це просто подарунок для їхніх економік...
Офіс президента України Володимира Зеленського звернувся до ФІФА з проханням виступити по відеозв’язку перед вболівальниками фінального матчу ЧС-2022 Аргентина - Франція, який пройде 18 грудня.
Під час цього виступу Зеленський повинен був звернутися до людей з меседжем миру у всьому світі. Невідомо, це мав бути прямий ефір чи запис. Проте ФІФА відхилила це прохання, що викликало здивування в Офісі президента, повідомляє CNN.
"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело CNN.
Damien написав:Ну нет ни одного случая, чтоб жена "там", а муж "тут".
Підтверджую. В мене серед знайомих було досить багато випадків, коли жінки з дітьми виїхали, а чоловік лишився. Але практично всі вже повернулися(крім однієї, але там йде до розлучення).
Ну якщо так, один каже, а другий підтверджує, то вже точно. Тільки чомусь німецька статистика кожен тиждень рапортує, що українських дітей все більше в німецьких школах
Я же писал причины почему женщин там больше, чем мужчин. Все одинокие без мужей(а их целая армия), большая часть из них с детьми - их оттуда метлой не выгонишь, повыезжали со всех уголков Украины, даже оттуда, где за 10 месяцев войны ни одного взрыва не слышали. Эти женщины в основной массе здесь жили бедно, даже работая. А там они попали в рай(сравнительный). Плюс потенциальная возможность выйти замуж ТАМ. Все незамужние подруги моей жены сидят в европах. Все до одной, все 100%. А вот замужние - все в Украине с мужьями. Даже те, у кого муж в ВСУ.
Прорвался таки на дачу, до обеда орки сыпали вокруг 120 мины, грады, в мою сторону было 2 недолёта из танка...короче весело, после обеда по оркам пошла работать наша арта, но очень издалека...добавилось по пути везде разрушений... выкопал осколок танкового снаряда из клубники, увесистый - 60 грамм...на участке под деревьями валяются ветки, срезанные осколками...
Letusrock написав:м потрібно ще більше високоточної зброї, ракет, дронів і т.д. Щоб вони й думати перестали про нові спроби лізти далі. Інакше вони будуть закидувати нас мясом роками, і чекати втоми від війни
ми з колеглю порахували якщо москалі можуть "готувати" мобілізувати по 300 000 орків в рік то треба утилізувати по 821 в день ... якщо вірити нашим ЗСУ то зараз в районі 500 в день ... чого трохи замало .