edvardd написав:Прорвался таки на дачу, до обеда орки сыпали вокруг 120 мины, грады, в мою сторону было 2 недолёта из танка...короче весело, после обеда по оркам пошла работать наша арта, но очень издалека...добавилось по пути везде разрушений... выкопал осколок танкового снаряда из клубники, увесистый - 60 грамм...на участке под деревьями валяются ветки, срезанные осколками...
вот человек как адреналин получает . может бьі волонтерил как-то если и так на передовой бьівает
Востаннє редагувалось yama в П'ят 16 гру, 2022 16:50, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:Прорвался таки на дачу, до обеда орки сыпали вокруг 120 мины, грады, в мою сторону было 2 недолёта из танка...короче весело, после обеда по оркам пошла работать наша арта, но очень издалека...добавилось по пути везде разрушений... выкопал осколок танкового снаряда из клубники, увесистый - 60 грамм...на участке под деревьями валяются ветки, срезанные осколками...
вот человек как адреналин получает . может бьі волонтерил как-то если и так на передовой бьівает
Шото не зрозумів зміст цього адреналіну. Нафіг їздити туди де луплять танки і 120-мм міномети? Тобто 5км від фронту.